«Le hockey féminin va vraiment croître dans les prochaines années»

Ann-Sophie Bettez envisage avec optimisme l’avenir du hockey féminin.

«C’est certain que le sport féminin va vraiment croître dans les prochaines années, surtout au hockey. Il y a les bons pions en place pour évoluer», a-t-elle affirmé avec conviction dans le balado «Femme d’Hockey», animé par Isabelle Ethier. Voyez ici le 55e épisode:

Bettez constate de ses propres yeux des avancées. Mais elle sera pleinement satisfaite seulement le jour où les femmes pourront vivre de leur sport.

«J’entraîne à l’occasion des joueuses et je vois la structure mise en place. J’aurais tellement aimé avoir la même chance qu’elles ont aujourd’hui. Je les envie, mais le but est d’améliorer le futur pour les prochaines générations. Il faut avoir une ligue professionnelle qui permettra aux joueuses d’en vivre», a ajouté celle qui travaille comme planificatrice financière depuis 2013 pour gagner sa vie convenablement.

«En tant que joueuse professionnelle de hockey, il faut faire face à la réalité : on n’a pas le choix de travailler pour être capable d’y arriver. Ce n’est pas avec le hockey qu’on y arrive.

«J’adore les chiffres et aider les gens. Être planificatrice financière me permet de jumeler les deux. C’est vraiment le fun. Je suis comme un coach financier. C’est comme ça que je me présente. Mon travail est de prendre le meilleur chemin pour que mes clients atteignent leurs objectifs.»

«Ça s’en vient très bientôt»

Si elle continue de jouer, c’est évidemment une question de passion et non pas d’argent.

«Je joue parce que je suis passionnée de hockey. Aujourd’hui, ce n’est pas encore possible de faire une vraie carrière professionnelle au hockey. Je dis bien encore parce que je crois fortement que ça s’en vient très bientôt.»

Malgré son amour inconditionnel du hockey, Bettez ne considère pas une carrière en tant qu’entraîneuse lorsqu’elle accrochera ses patins.

«J’aime aider et donner des conseils à l’occasion, mais je ne veux pas diriger une équipe. J’adore mon travail en planification financière et mon nouveau rôle d’analyste à TVA Sports. Ces deux volets m’interpellent beaucoup plus que de prendre une équipe en charge.»

Une expérience traumatisante

Par ailleurs, la femme originaire de Sept-Îles a aussi parlé dans le balado de l’expérience traumatisante qu’elle a vécue en 2006, elle qui était à l’intérieur du Collège Dawson de Montréal au moment de la tristement célèbre fusillade qui a fait deux morts.

«J’étais dans l’école avec la majorité de mes coéquipières. La fusillade nous a tellement ralliées. On a vu la force d’une équipe. La force de mes coéquipières et de mes entraîneurs nous ont beaucoup aidées à passer au travers. On a passé à travers ça ensemble.

«Mon temps n’était pas venu. J’étais à l’extérieur deux minutes avant que le tireur entre dans l’école par le même endroit. Au début, on ne savait pas ce qui se passait. Quand on a appris la nouvelle, on a essayé de s’évader vers le métro, mais toutes les portes étaient fermées, alors on est restées enfermées dans une pièce au sous-sol pendant une heure, une heure et demie. Quand on a réussi à sortir, mon premier réflexe a été de savoir si mes coéquipières étaient correctes.»

Sur un ton beaucoup plus léger, Bettez a raconté la fois où elle s’est présentée à des sélections... sans patins!

Le balado «Femme d'Hockey», présenté par IGA, est produit en partenariat avec TVA Sports pour sa troisième saison et est diffusé chaque semaine.

SOMMAIRE DU BALADO :

On parle hockey (02:58)

Ce segment est une présentation de Sports Rousseau, Hockey Experts et L’Entrepôt du Hockey. Retour sur certains moments reliés au hockey:

Comment le hockey est entré dans ta vie?

As-tu joué dans des ligues masculines?

Quel a été ton plus beau moment de hockey?

Est-ce que le fait de faire partie d’une équipe t’a permis de passer plus facilement au travers de cette épreuve qu’a été la fusillade à Dawson?

Qu’est-ce qui nourrit ta passion?

Tir de barrage (18:24)

Chocolat ou vanille?

Yoga ou pilates?

Puissance ou endurance?

Caufield ou Suzuki?

Place aux femmes (20:31)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport.

Qui est la femme de hockey qui t’inspire?

La passe sur la palette (23:48)

Le hockey, c’est un jeu de passes. La plupart des buts se font grâce à une aide.

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière, dans ta vie?

À quelle personne ou à quel organisme ferais-tu une «passe sur la palette» aujourd’hui?

Échos de vestiaire (27:03)