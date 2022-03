La confiance renouvelée de Michael McCarron

Les partisans du Canadien de Montréal se sont demandés longtemps si Michael McCarron ferait un jour sa place dans la Ligue nationale de hockey. C’est loin du Québec, au Tennessee, que l’ancien choix de premier tour a retrouvé la confiance et qu’il rend aujourd’hui de fiers services aux Predators de Nashville.

L’attaquant format géant a disputé 69 matchs répartis sur trois campagnes avec le CH, mais il a passé plus de temps dans la Ligue américaine entre 2015 et 2020. Le Canadien l’a ensuite échangé aux «Preds» en retour de Laurent Dauphin, un autre qui a relancé sa carrière cette saison.

«Avec la première organisation avec qui j’ai été, je n’arrivais pas à jouer du hockey du calibre de la Ligue nationale. Dès que je suis arrivé ici, je ne sais pas si quelqu’un a actionné un interrupteur ou si ce sont les entraîneurs. Je crois que ce sont mes coéquipiers et mes entraîneurs. Ils ont cru en moi et m’ont donné des opportunités», a expliqué McCarron aux journalistes après le match de mardi, contre les Sénateurs d’Ottawa.

À 27 ans, l’ailier droit en est à une première campagne comme joueur régulier. Il a disputé 44 rencontres avec les Predators, contrairement à six seulement l’an dernier.

Dur labeur

L’Américain estime avoir travaillé fort pour en arriver où il est. Il a maintenu une moyenne d’un point aux deux rencontres dans la Ligue américaine et a appris à utiliser son corps de la bonne façon, comme en fait foi son très bon différentiel de +12.

«Le dur labeur commence à payer pour moi, a avoué McCarron. Évidemment, je joue avec des coéquipiers exceptionnels. Je crois que nous formons un bon quatrième trio. [Nick] Cousins et [Philip] Tomasino, ils ont beaucoup de talent. J’essaie de leur donner de l’espace et ils me repèrent.»

Le colosse de 6 pi 6 po et 232 lb a effectivement le physique de l’emploi. Il arrive aussi qu’il se rende utile sur la feuille de pointage, comme en font foi ses deux buts contre les Sénateurs. Au début du mois de mars, il avait même amassé quatre points dans une victoire de 8 à 0 contre les Sharks de San Jose.

«La façon de jouer de l’équipe concorde avec mon style. Je veux rester humble et m’assurer de continuer sur ma lancée», a-t-il ajouté, lui qui pourrait goûter aux séries éliminatoires pour la première fois depuis très longtemps.

Nashville est en bonne position pour participer au bal printanier, l’équipe étant au troisième rang de la section Centrale avant les matchs de la soirée. Le seul match en séries de McCarron a eu lieu en 2017 avec le Canadien. Maintenant qu’il a peaufiné son approche, il devrait être une arme de choix en éliminatoires pour l’entraîneur-chef John Hynes.