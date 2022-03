Julian Merryweather a changé son approche

Le releveur des Blue Jays de Toronto Julian Merryweather a décidé d’apporter des changements significatifs dans son entraînement pendant la dernière saison morte afin de ne pas revivre ce qu’il a trop vécu depuis le début de sa carrière : les blessures.

Seulement l’an dernier, l’athlète de 30 ans a souffert d’une blessure aux muscles abdominaux et a été contraint de s’arrêter à de nombreuses reprises.

«J’ai connu de nombreux retours en arrière et tellement de visites chez le médecin. Je ne sais pas combien de résonances magnétiques j’ai subies. J’ai traversé toutes sortes de choses», a indiqué Merryweather au réseau Sportsnet.

«Ce fut l’élément le plus significatif de ma saison morte. Je ne voulais pas continuer à effectuer les mêmes trucs. J’obtenais toujours les mêmes résultats, je devais donc agir différemment pour changer ces résultats. J’en ai marre d’être blessé. J’ai vraiment pris les choses en main et j’ai fait des changements stratégiques importants.»

Habituer son corps

Concrètement, Merryweather a changé sa façon de s’entraîner et a surtout arrêté de mettre la gomme sur tous ses lancers. Son nouveau programme d’entraînement le fait alterner entre des semaines à haute intensité et d’autres à une ardeur plus faible. L’idée est de simuler à quoi une routine potentielle de juin ou de juillet, lorsqu’il pourrait être appelé à réaliser quatre apparitions dans des matchs sur une période de cinq ou six jours, avant d’obtenir quelques jours de repos.

«Je veux juste m’assurer que la machine soit chaude et huilée quand elle doit l’être, a affirmé l’artilleur. Ça m’aidera à prévenir les blessures. Je crois que ça va aussi améliorer mes performances.»

«Je me sens bien dans mon corps, a ajouté Merryweather. J’ai connu une excellente saison morte et de très bons entraînements. J’entre dans la saison en sachant que je suis prêt, que j’ai testé mon corps et que je me suis vraiment poussé, probablement encore plus que je ne le ferais dans le calendrier régulier. Je me sens bien mentalement, j’ai confiance et agressif. Je veux que ce soit mon année. Cela signifierait beaucoup pour moi. J’ai fait tout ce travail pour être ici. J’espère juste faire mes preuves.»