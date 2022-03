Joshua Roy s'entend avec les Canadiens

Après le défenseur Jordan Harris le week-end dernier, c'est au tour de l'attaquant Joshua Roy de s'entendre avec les Canadiens de Montréal.

Le Québécois, qui connaît une saison remarquable dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a signé un contrat d'entrée de trois ans, mercredi.

L'entente rapportera 750 000 $ à Roy dans la LNH en 2022-2023 et comporte un boni à la signature de 92 500 $, alors qu'il touchera 10 500 $ s'il joue dans le circuit Courteau.

Le contrat rapportera 775 000 $ à Roy dans la LNH pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025, en plus de boni à la signature de 92 500 $ (2023-2024) et de 85 000 $ (2024-2025). Roy touchera un salaire de 80 000 $ par saison dans la Ligue américaine, avec le Rocket de Laval.

En 50 matchs avec le Phoenix de Sherbrooke, Roy a amassé 92 points, dont 36 buts. Il a également montré un différentiel de +36.

Le Beauceron de 18 ans a été sélectionné au cinquième tour (150e rang) par le Tricolore lors du dernier repêchage amateur.