«Je suis sur un nuage» - Gabriel Gervais

Le nouveau président du CF Montréal, Gabriel Gervais, est véritablement «sur un nuage» depuis sa nomination annoncée en début de semaine.

«Je suis vraiment de retour à la maison, c'est un rêve pour moi de retourner au club», a affirmé l'ancien de l'Impact à «JiC», mercredi.

«J'ai donné mon coeur, mon âme, j'ai saigné pour ce club», a déclaré celui qui a eu de la difficulté à quitter son emploi précédent chez la firme DeLoitte, où il aimait relever des défis.

Gervais n'a pas hésité à toucher une variété de sujets au cours de l'entretien, dont celui assez délicat du changement d'identité du club, qui cause encore de la division un an après sa mise en place. L'arrivée de Gervais annonce déjà un certain retour du passé du club dans son identité, et le nouveau président a également mentionné qu'«une démarche a été déclenchée pour avoir une réflexion sur le logo».

Il espère aussi rétablir les ponts avec certains partisans qui ont déserté le club, volontairement ou de force, afin «que le Stade Saputo soit une forteresse». Pour cela, estime-t-il, la présence des groupes de partisans est importante.

Gervais a aussi discuté de la politique de recrutement du club dans cette entrevue qu'il est possible de voir en entier en vidéo principale.