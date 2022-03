Flyers : une première depuis les débuts de Lindros

Les Flyers de Philadelphie peuvent finalement dire adieu aux séries éliminatoires, qu’ils sont assurés de manquer ce printemps, mais leur entraîneur-chef Mike Yeo n’a pas l’intention de cesser son dur labeur pour autant.

Un revers de 4 à 1 aux mains du Wild du Minnesota, mardi, a officiellement sonné le glas de l’équipe de la Pennsylvanie. Celle-ci ratera les séries une deuxième fois d’affilée, ce qui constituera une première depuis les campagnes 1992-1993 et 1993-1994; il s’agissait d’ailleurs des deux premières saisons de la carrière d’Eric Lindros dans la Ligue nationale de hockey.

Dans la Ville de l’amour fraternel, plusieurs obstacles ont empêché les Flyers de s’épanouir sur la patinoire. Les blessures ont eu leur mot à dire : Sean Couturier a été opéré au dos et n’a pas joué depuis la mi-décembre, tandis que Kevin Hayes, Derick Brassard (maintenant chez les Oilers d’Edmonton), Scott Laughton et Joel Farabee, notamment, ont dû s’absenter.

Toutefois, c’est loin de décourager Yeo, qui a remplacé Alain Vigneault derrière le banc plus tôt dans le calendrier régulier. Il se concentre d’ailleurs sur le futur à court terme, comme si l’enjeu collectif était toujours réel.

«Je ne crois pas que nous avons mal performé dans les cinq dernières parties, exception faite de celle au Colorado [un échec de 6 à 3, vendredi]. Nous avons conservé une fiche de 1-4 durant ce voyage. Nous ne pouvons être heureux de cela. On doit garder en tête qu’on continue de s’améliorer; il est facile de se laisser abattre, d’être négatif. Nous devons trouver un moyen d’avancer», a-t-il déclaré, tel que rapporté par le site Yahoo! Sports.

De l’espoir

Heureusement pour les partisans et la direction, tout n’est effectivement pas gris. Devant le filet, Carter Hart a progressé et a mieux fait que l’an passé. Cette année, il affiche une moyenne de buts alloués de 3,04 et un taux d’efficacité de ,909, des statistiques nettement meilleures que celles de la saison précédente, quand il avait présenté une moyenne de 3,67 et un taux de ,877.

À l’avant, Owen Tippett a été acquis dans la transaction envoyant Claude Giroux aux Panthers de la Floride et pourrait se démarquer à Philadelphie. L’attaquant Morgan Frost et le défenseur Cam York, choisi au 14e rang du repêchage 2019 - tout juste avant Cole Caufield -, sont aussi sources d’espoir à plus long terme.