Baseball majeur : un nouveau concours de circuits

Le baseball majeur a annoncé une nouvelle formule mondiale d’un concours de coups de circuit en 2022, mercredi.

Une tournée intitulée «Home Run Derby X» fera des arrêts à Londres (9 juillet), Séoul (17 septembre) et Mexico (15 octobre).

Elle mettra en vedette les anciens joueurs des ligues majeures Adrian Gonzalez, Jonny Gomes, Geovany Soto et Nick Swisher. Ils représenteront respectivement les Dodgers de Los Angeles, les Red Sox de Boston, les Cubs de Chicago et les Yankees de New York.

«Inspiré des succès et de la simplicité du concours de circuits qui précède le match des étoiles, le "Home Run Derby X" a été développé avec l'objectif d'attirer une nouvelle audience », a indiqué le baseball majeur dans un communiqué.

Les frappeurs de puissance s’élanceront sur 25 lancers et auront l’occasion de faire des points en atteignant des cibles placées à 160 pieds du marbre et derrière les clôtures du champ extérieur.