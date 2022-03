40 buts pour Caufield l'an prochain? «Ce n'est même pas audacieux»

Cole Caufield marque à un rythme digne d’Alexander Ovechkin depuis que Martin St-Louis est derrière le banc des Canadiens de Montréal. Mais que pourra-t-il offrir lors d’une saison complète avec son nouvel entraîneur-chef, en 2022-2023?

Trevor Zegras avait prédit 40 buts pour son bon ami Caufield cette saison. Sa prédiction pourrait-elle s’avérer une année plus tard? Les journalistes Anthony Martineau et Nicolas Cloutier se sont livré à un débat sur la question, mercredi, lors du segment «Les Recrues» à l’émission JiC.

Caufield ne marquera pas 40 buts la saison prochaine, n’en déplaise à Trevor Zegras, a affirmé Cloutier, catégorique. Oui, Caufield marque à un rythme de 48 buts sur 82 matchs depuis que Martin St-Louis est en poste, mais encore faut-il le faire sur une saison complète. Un des meilleurs francs-tireurs de l’histoire récente des Canadiens, Max Pacioretty, n’est même pas parvenu à marquer 40 buts en une saison à Montréal.

«On pourrait dire qu’Alex DeBrincat y est arrivé à sa deuxième saison complète dans la LNH, mais sans rien enlever à Nick Suzuki, DeBrincat jouait avec Patrick Kane.

«Je veux aussi souligner que Caufield sera très étroitement surveillé la saison prochaine. Il sera l’un des rares éléments offensifs des Canadiens avec Nick Suzuki. Ça va être difficile pour lui. Et il y a une arme de plus que je veux voir dans son arsenal en avantage numérique. On ne le voit pas décocher assez souvent le tir frappé sur réception. Souvent, il va arrêter la rondelle pour y aller d’un tir des poignets.

«Je m’attends davantage à 30 buts pour Caufield la saison prochaine et je n’exclus pas qu’il puisse en marquer 40 au cours de sa carrière.»

Anthony Martineau s’est de son côté montré beaucoup plus optimiste quant à la récolte de Caufield l’an prochain.

«Je sais que l’échantillon n’est pas très gros, mais c’est la toute première fois de sa carrière professionnelle que Caufield a devant lui un entraîneur qui croit en lui et qui a compris la façon d’aborder les choses avec lui.

«On sait qu’il a besoin d’un gars relationnel avec lui, un gars qui lui parle, Martin St-Louis le fait. Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Caufield est utilisé dans des dispositions où il peut maximiser son talent. Je parle de temps de qualité sur l’avantage numérique, je parle de la position où on l’utilise. Avec Dominique Ducharme, on l’utilisait dans le rôle du bumper et ça ne lui convenait pas.

«Caufield obtient plusieurs chances de marquer dans un match, et ce, de plusieurs façons. Il est capable de varier ses attaques. Et tu parlais de Patrick Kane qui jouait avec DeBrincat, mais Nick Suzuki ne va pas se détériorer dans les prochaines années. Je pense que ça va être un gros avantage pour un gars comme Cole Caufield. Une saison de 40 buts, c’est une prédiction que je ne juge même pas audacieuse.»

À l’instar de Nicolas Cloutier, l’animateur Jean-Charles Lajoie était plus ou moins convaincu de la possibilité de voir Caufield atteindre un plateau aussi prestigieux dès l’an prochain.

«30 buts, c’est [déjà] une excellente saison, a-t-il fait valoir. 40 buts, ce serait facile de croire que c’est utopique, que ça n’arrivera pas. Mais une saison de 30 buts, on en serait tous satisfaits l’an prochain. Moi, je vois facilement Caufield dans le club des 30/30 [30 buts, 30 aides]. Tout ce qui est au-dessus de ça, c’est parfait.»

