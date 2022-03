Un bon vieux classique Toronto-Boston

Nous avons droit à un bon vieux classique ce soir alors que les Maple Leafs de Toronto rendent visite aux Bruins de Boston.

Ce sont toujours de bons matchs, mais celui-ci devrait particulièrement être animé alors que les deux formations ont présentement un dossier identique de 41-19-5, bon pour 87 points.

Cette rencontre sera diffusée sur TVA Sports et TVA Sports direct à compter de 19h.

C'est donc dire que l'équipe qui gagnera cet affrontement grimpera au deuxième rang de la section Atlantique ou restera au troisième rang alors que l'autre sera l'une des deux équipes repêchées pour les séries éliminatoires.

Avec 17 matchs à jouer seulement, ces duels entre les équipes qui participeront aux séries dans l'Est deviendront de plus en plus intenses.

C'est la deuxième fois de la campagne que les Maple Leafs affrontent les Bruins et lors du premier match, Mitch Marner a été la grande étoile avec quatre points, dans un gain de 5-2 à Toronto.

Cette fois, à Boston, gageons que les Bruins voudront venger cet échec.