«St-Louis est le seul entraîneur à faire ça»

L’effet St-Louis semble encore bien présent à Montréal.

Si le vent de fraîcheur apporté par l’arrivée du nouvel entraîneur-chef des Canadiens est toujours perceptible, c’est surtout grâce à son approche unique, croit Alexandre Picard.

«Au niveau professionnel, il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs comme St-Louis qui parlent aux joueurs individuellement aussi souvent. Je ne me rappelle pas d’un entraîneur qui faisait ça», a affirmé l’ex-défenseur dans le balado de TVA Sports «Temps d’arrêt». À écouter ici:

«St-Louis le fait pour les bonnes raisons, parce qu’il est passionné, et non pas pour essayer de bien paraître. Il le fait sans aucune idée préconçue. C’est hyper rafraîchissant», a renchéri l’animateur Louis Jean.

«Je ne sais pas si tu peux maintenir ça très longtemps, mais une chose est certaine : les joueurs s’abreuvent aux paroles de leur entraîneur. Ils sont attentifs à ce qu’il leur demande de faire. Ils veulent apprendre et s’améliorer. Ils veulent démontrer qu’ils ne sont pas une équipe de 32e rang, qu’ils sont meilleurs collectivement et individuellement que ce que les autres peuvent penser.»

C’est justement ce que le CH a démontré la semaine dernière en offrant une forte opposition à trois puissances de l’Association de l’Est : les Bruins, les Panthers et les Maple Leafs.

«De ce que je vois, avec l’approche de St-Louis, on trouve le moyen de rester compétitif, on ne baisse jamais les bras, on continue toujours de travailler. Ça m’impressionne pour une équipe en dernière place, a souligné Picard. J’ai fait partie d’équipes qui étaient dans la même situation, et je peux dire que si on perdait 2-0 après une période, le match était fini et l’effort n’était pas à 100% par la suite.

«Quand une équipe est éliminée officiellement des séries, tu veux qu’elle démontre une certaine fierté pour le reste de la saison, et c’est ce qu’on voit du Canadien.»

Des similitudes avec Équipe Canada

Parlant de fierté, c’est le sentiment ressenti par des millions de Canadiens à la suite de la qualification historique de l’équipe nationale de soccer pour la prochaine Coupe du monde, au Qatar.

Alex et Louis voient d’ailleurs des similitudes entre l’approche de St-Louis et celle du sélectionneur John Herdman.

«C’est important d’avoir des entraîneurs qui te font croire que tu es le meilleur joueur, la meilleure équipe, pour que tu fasses le plein de confiance. C’est l’approche de Soccer Canada et c’est un peu la même chose que j’observe avec Martin St-Louis en ce moment», a soutenu Picard.

«C’est extraordinaire ce que Herdman a fait. Je comprends que ce n’est pas à la même échelle, que c’est au niveau mondial, mais je vois vraiment un lien avec Martin St-Louis sur l’impact que peut avoir un entraîneur sur ses joueurs, a mentionné l’animateur du podcast.

«Herdman a réussi à faire croire aux joueurs qu’ils sont capables d’accomplir de grandes choses et qu’ils peuvent surmonter toutes les épreuves devant eux. C’est ce qui lui a permis de rebâtir le programme masculin.»

Crédit photo : Photo AFP

SOMMAIRE DU BALADO :

1re minute :

Louis et Alex reviennent sur la qualification historique du Canada pour la Coupe du monde de soccer.

4e minute :

Selon eux, il y a des comparaisons à faire entre l’approche de John Herdman et celle de Martin St-Louis.

10e minute :

Alex est impressionné par la capacité du CH à demeurer compétitif match après match.

13e minute :

En raison des blessures, plusieurs joueurs saisissent leurs chances de se faire valoir. C’est le cas notamment de Laurent Dauphin et d’Alexander Romanov.

«À ce stade-ci de la saison, tous les joueurs sont en audition. La direction regarde quels joueurs seront de retour la saison prochaine. Chose certaine, l’équipe sera complètement différente en octobre. Il y aura beaucoup de changements d’ici là.»

15e minute :

Alex et Louis vantent le professionnalisme de Jake Allen et parlent de son importance dans le vestiaire. «C’est le rassembleur de l’équipe.»

21e minute :

David Savard ressemble à Serge Savard (!) depuis son retour au jeu même s’il est revenu plus tôt que prévu. «J’aime la paire Savard-Romanov.»

27e minute :

L’importance d’implanter une bonne éthique de travail et une culture d’équipe gagnante. «C’est ce qui permet de rester dans les matchs contre de bonnes équipes, comme les Panthers et l’Avalanche.»

30e minute :

Mike Hoffman a-t-il un avenir à Montréal? «Oui, mais j’ai toujours un doute avec un joueur comme lui ou Joel Armia. L’effort n’est pas constant dans leur cas.»

36e minute :

Alex et Louis analysent le travail du jeune défenseur Justin Barron, acquis de l’Avalanche à la date limite des transactions.

Pour ce qui est de Jordan Harris, Louis affirme que «les attentes envers lui doivent être modérées».

40e minute :

Les Maple Leafs sont de retour dans le top 3 de la section Atlantique, qui est particulièrement relevée. «Beaucoup de bonnes choses se passent à Toronto dernièrement.»

43e minute :

Alex et Louis reviennent sur le match complètement fou de samedi entre les Flames et les Oilers qui s’est terminé 9-5 en faveur de Calgary.

47e minute :

Dimanche, pas moins de 13 buts (!) ont été marqués dans le match remporté au compte de 11-2 par les Penguins contre les Red Wings. «Les Penguins sont surprenants. Il ne faut jamais parier contre eux.»

50e minute :

Le gardien Marc-André Fleury a connu des débuts victorieux avec le Wild.

«Il y a une compétition extrêmement saine entre Fleury et Cam Talbot. Le Wild forme une équipe bien équilibrée.»

52e minute :

En terminant, quelques mots sur Alexis Lafrenière, qui connaît de bons moments actuellement.

«Ce qui m’impressionne, c’est qu’il a récolté au moins un point dans six matchs de suite alors que c’est la période la plus difficile dans la LNH. Il commence à trouver sa game.»

«Il est rendu à un autre niveau», renchérit Alex.