Noah Syndergaard va de mieux en mieux

Au lendemain du premier départ de Noah Syndergaard avec ses Angels de Los Angeles, le gérant Joe Maddon a indiqué qu’il n’avait aucune intention de limiter le travail du lanceur.

Après avoir subi une opération de type Tommy John en mars 2020, Syndergaard a effectué un retour au jeu à la fin de la dernière campagne avec les Mets de New York, étant limité à deux matchs dans les ligues majeures.

Or, après avoir accepté un contrat d’une saison avec les Angels l’automne dernier, l’artilleur semble totalement remis de l’intervention chirurgicale. Ayant également œuvré dans un match des ligues mineures, la semaine passée, il a pu mettre son coude à l’essai et tout est en ordre.

«Je me sentais assez bien à propos de mon coude, avait dit Syndergaard récemment après avoir affronté l’équipe affiliée des Diamondbacks de l’Arizona au niveau A. Avec certaines balles à effet, je n’avais pas un bon contrôle, mais j’ai été capable de m’ajuster en cours de route.»

S’il éprouve de la difficulté avec ses tirs à effet, c’est qu’il ne les a pas utilisés depuis un moment. Mais le joueur vedette ne s’inquiète pas et souhaite profiter du reste du camp pour en effectuer le plus possible afin d’être prêt pour la saison régulière.

«C’était bien d’aller sur le terrain et de travailler, a-t-il lancé. L’année dernière, on m’a conseillé de ne pas lancer de balles à effet. Maintenant, je veux simplement avoir le plus de lancers possible, parce que j’aurai besoin de ces tirs cette année.»

Syndergaard a donné un point non mérité, un coup sûr et un but sur balles en trois manches et un tiers, lundi. Il a effectué 60 lancers, sa balle rapide étant enregistrée de 92 à 95 milles à l'heure.

«Je m’attendais à ça. De lancer sur le terrain après une opération, je ne m’attendais pas à lancer à 100 milles à l'heure dès le départ. Pour autant que je puisse rester en santé.»