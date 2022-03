La NFL change le format de la prolongation en éliminatoires

La NFL a approuvé un changement de réglementation concernant la prolongation en éliminatoires afin de permettre aux deux équipes d’obtenir au moins une fois le ballon.

Ainsi, au moins 24 des 32 clubs du circuit ont approuvé la proposition mise sur la table par les Colts d’Indianapolis et les Eagles de Philadelphie. Anciennement, la règle concernant la période supplémentaire stipulait qu’un touché lors de la première possession mettait automatiquement fin au match.

Lors des dernières éliminatoires, plusieurs ont souligné l’absurdité de l’ancienne règle, et ce, après l’excitant match entre les Chiefs de Kansas City et les Bills de Buffalo. Ces derniers n’ont pas été en mesure de toucher le ballon en prolongation après que l’équipe du Missouri eut gagné le tirage au sort et inscrit un majeur.

En février dernier, le président du comité sur la compétitivité de la NFL, Rich McKay, avait toutefois indiqué s’attendre à ce que le circuit discute de la possibilité de faire des changements sur sa réglementation concernant la prolongation.

Ce nouveau format n’était pas le seul sur la table puisque les Titans du Tennessee avaient proposé une variation. Selon celle-ci, l’équipe ayant droit à la première possession aurait pu mettre un terme à la rencontre à l’aide d’une transformation de deux points réussie.

Le format de mort subite qui prévalait jusqu’ici lors des éliminatoires demeurera par ailleurs en place pour les matchs de saison régulière.