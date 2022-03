Bears: la pression est sur les épaules de Justin Fields

Après une première saison assez ordinaire dans la NFL, le quart-arrière des Bears de Chicago Justin Fields devra répondre aux attentes du son club en 2022.

«Il devrait faire un grand saut dans son développement pour cette deuxième année», a déclaré le nouvel entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, dont les propos ont été rapportés par le réseau ESPN.

«Ça devrait être le cas. C’est ce que nous désirons. Nous voulons voir une meilleure technique, une base améliorée, des meilleures décisions sur le terrain et tout le reste. Il [Fields] est tout à fait d’accord avec ça.»

Sélectionné avec le 11e choix au total du repêchage de 2021, le pivot de 23 ans mettrait présentement les bouchées doubles à l’entraînement.

«Il est excité de voir où il en est et il travaille fort. C’est ce que nous voulons. Nous voulons voir énormément d’amélioration l’an prochain», a ajouté Eberflus.

En 2021, Fields n’a obtenu que deux victoires en 10 départs. Il a complété 58,9 % de ses passes pour 1870 verges et sept touchés. Le natif de la Géorgie a aussi été victime de 10 interceptions.

Les Bears ont maintenu un dossier de 6-11 et raté les éliminatoires pour une deuxième fois dans les trois dernières campagnes du circuit Goodell. L’organisation a décidé de faire rase et a montré la porte de sortie à l’entraîneur-chef Matt Nagy et au DG Ryan Pace.

En début d’année, Eberflus et le directeur général Ryan Poles ont été embauchés pour relancer la concession.