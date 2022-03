Kent Hughes s'inquiète pour Kaiden Guhle

Participer au Championnat mondial junior de hockey cet été, à la mi-août, pourrait finir par épuiser l’espoir Kaiden Guhle. C’est du moins la crainte qui a été exprimée par le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes.

N’oublions pas que Guhle, capitaine des Oil Kings d’Edmonton dans la Ligue junior de l’Ouest, nourrit également l’ambition d’atteindre la Coupe Memorial, qui a lieu après les séries éliminatoires de la WHL vers la fin du mois de juin.

«Au final, on pourrait parler de 18 mois consécutifs de hockey. Ce n’est certainement pas optimal, a reconnu Hughes, tel que cité par le journaliste de Sportsnet Eric Engels à Boca Raton, où se déroule la réunion des DG de la Ligue nationale de hockey. Si tu me demandes la position de l’organisation par rapport à ça, eh bien, nous n’avons pas eu cette discussion à l’interne. Ce n’est pas si simple si le joueur désire représenter son pays.»

Chose certaine, Guhle n’arriverait pas rouillé au camp d’entraînement du Tricolore...

«Ce n’est pas ce qui nous préoccupe, a toutefois noté Hughes. On se soucie de son développement au cours de l’année complète; on veut s’assurer qu’il ne soit pas exténué et qu’il ne se blesse pas.»

Guhle, 20 ans, est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du Tricolore. Le grand gaillard, 16e choix au total du repêchage de 2020, a récolté 40 points, dont sept buts, en 42 matchs cette saison dans la WHL.