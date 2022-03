«Je suis champion de Tetris» – Patrick Dom

Le directeur-général du Tournoi pee-wee, Patrick Dom, a multiplié les acrobaties pour tenir son événement en mai prochain

À plusieurs reprises, l’organisation du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a pensé tout abandonner afin de se concentrer sur l’édition 2023. Malgré les nombreux imprévus, l’événement aura bel et bien lieu du 1er au 15 mai prochains dans ce qui sera, espère le directeur-général Patrick Dom, le dernier tournoi présenté à ce moment de l’année.

Dom l’a d’ailleurs admis mardi, en conférence de presse : il n’avait pas prévu qu’un report en mai entrainerait autant de gymnastique.

Tout d’abord, l’organisation a dû bâtir un calendrier en prenant en considération que les Remparts de Québec débuteront leurs séries éliminatoires, à domicile, à partir du 5 mai et que deux spectacles sont prévus au Centre Vidéotron durant le Tournoi, soit Imagine Dragons le 1er ainsi qu’Avril Lavigne le 6.

Tout ça, sans compter les nombreux changements dans les mesures sanitaires au cours des derniers mois qui ont tenu l’organisation dans l’incertitude jusqu’à la dernière minute, ainsi que la difficulté à trouver des heures de glace en mai.

«Ce qu’on avait prévu, ce n’était pas le pire. Ce qui a fait le plus mal, c’est ce qu’on n’avait pas prévu, a expliqué Dom. On n’est jamais passé proche d’annuler mais c’est arrivé souvent qu’on s’est demandé ce qu’on faisait là. [...] Une chose est sûre, je suis maintenant champion de Tetris. On a fait passer un gros cube de six pouces dans un petit cercle de deux pouces.»

Pour les jeunes

Au final, l’organisation a réussi à trouver le meilleur des compromis. Le Tournoi sera séparé aux deux blocs distincts. La première semaine, du 1er au 8 mai, sera réservée aux catégories AA-Élites, AA et A tandis que la seconde regroupera les classes AAA, BB et scolaire.

Même s’ils ont vécu plusieurs embûches, Patrick Dom ne regrette pas d’avoir travaillé afin que l’événement ne soit pas annulé pour une deuxième année consécutive.

«Quand on a décidé au début du mois de janvier de remettre en mai, si vous saviez le nombre d’appels et de courriels qu’on a reçu de gens qui nous disaient : "merci tellement de le remettre", a expliqué Dom avant de prendre une pause, la voix étranglée par l’émotion. Vous voyez que ça me faire de quoi. C’est un travail qu’on a fait qui se reglète sur ces jeunes-là. Quand on disait qu’on avait le goût de tirer la plogue, c’est ça qui nous a fait continuer.»

Pas peur d'une autre vague

Maintenant que son tournoi est au calendrier, que tous les détails sont réglés et que les 130 équipes ont confirmé leur présence, il en faudrait beaucoup pour que le tournoi n’ait finalement pas lieu, assure Patrick Dom qui ne craint pas une sixième vague de COVID-19.

«Je ne veux pas trop m’avancer mais selon les rencontres que j’ai eues avec la Santé publique, c’est clair que le tournoi va avoir lieu. Ça ne m’inquiète pas, ni personne au bureau. On va de l’avant.»

Le retour de la GTHL

Après 20 ans d’absence, une équipe de la Greater Toronto Hockey League (GTHL) participera au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

Les Majors de Markham ont envoyé leur formulaire d’inscription à Patrick Dom, à la grande surprise de ce dernier.

Rappelons qu’aucune équipe de cette puissante ligue ontarienne n’a participé au Tournoi en raison d’un différend entre les deux organisations. La GTHL avait toujours demandé que huit équipes de son circuit participe au Tournoi pee-wee alors que Patrick Dom ne pouvait lui en confirmer que quatre. La GTHL a donc préféré boycotter le tournoi.

«Je n’ai aucune idée de ce qui a changé. On a reçu l’application par la poste et on a fait un méchant saut, je vais te dire ! Ça fait depuis 2003. On s’est dit qu’il n’était peut-être pas au courant du règlement et qu’il allait se retirer mais finalement, il va être là. De notre côté, on est bien content», a mentionné Dom.

Les Majors seront l’une des 130 équipes présentes à l’édition de mai prochain. Le Tournoi accueillait traditionnellement 120 formations mais l’entrée en scène de 24 équipes de la classe simple lettre (A) a fait augmenter le nombre. À noter que ces équipes disputeront leur tournoi au Pavillon de la Jeunesse mais que la finale aura lieu au Centre Vidéotron.

Au total, 13 pays seront représentés dont l’Autriche, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Japon et la République Tchèque.

Joueurs de la LNH?

Le Tournoi pee-wee a de nouveau l’intention d’inviter des personnalités du monde du hockey à venir rencontrer les amateurs, comme l’avaient fait les frères Hanson, Raymond Bourque, Vincent Lecavalier, Kerry Fraser et Eric Lindros, entre autres, au cours des dernières années.

Toutefois, le calendrier pourrait les avantager cette année puisque plusieurs équipes de la LNH auront été éliminées de la course aux séries.

«On ne veut pas nommer de nom pour ne pas partir de rumeurs et parce que certains d’entre eux ont aussi l’option d’aller représenter leur pays au Championnat du monde, mais on s’attend à de belles surprises à venir», a laissé planer Patrick Dom.

Comme c’est le cas chaque année, d’anciens joueurs accompagneront leur fils au Tournoi cette année. Ce sera notamment le cas des anciens gardiens du Canadien de Montréal David Aebischer et Cristobal Huet, de Simon Gagné et du boxeur Gennady Golovkin dont le fils évolue pour les Wings Jr. d’Adirondack.