«Je n’ai pas détesté le geste de Nathan MacKinnon»

L’attaquant vedette de l’Avalanche du Colorado, Nathan MacKinnon a agit à titre de redresseur de torts en jetant les gants face à Matt Dumba, dimanche soir à la suite d’une mise en échec jugée limite à l’endroit de Mikko Rantanen.

BAGARRE MACKINNON VS DUMBA -

Malgré ses bonnes intentions, soit de venir à la défense de son coéquipier, MacKinnon se retrouve maintenant sur la liste des blessés à la suite de ce combat.

«À la première vue, je n'ai pas détesté le geste. C’est le code, MacKinnon est un leader et à la veille des séries, tu veux répondre présent surtout face à des rivaux naturels», a expliqué Philippe Boucher de passage à l’émission JiC, mardi soir.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien premier choix au total de la cuvée 2013 agi de la sorte, lui qui en était à un huitième combat déjà dans le circuit Bettman.

«Si tu veux tisser des liens entre les joueurs et avoir une équipe soudée, c’est le genre d’événements qui malheureusement fonctionne au hockey et c’est pour cette raison que Nathan l’a fait. Par contre, aujourd’hui ça joue contre lui et l’organisation.»

