Dorion lourdement ébranlé par le décès de Melnyk

C'est un Pierre Dorion qui peinait à retenir ses larmes qui s'est présenté à son point de presse, mardi.

En marge de la rencontre des gouverneurs en Floride, le directeur général des Sénateurs a livré un vibrant hommage à son ancien patron.

«Eugene Melnyk était un fils, un père et un humain qui a donné beaucoup. Il a apporté de la stabilité à la franchise des Sénateurs d'Ottawa. Si ce n'était pas de lui, les Sénateurs ne seraient pas à Ottawa. Il avait une grande passion pour le hockey. Il représentait beaucoup pour plusieurs personnes.»

De l'avis de Dorion, les Sénateurs et leurs partisans vont ressentir les effets du vide provoqué par son absence.

«C'est une très grande perte par la communauté d'Ottawa. C'est une perte pour nos partisans et pour la franchise. C'est quelqu'un qui était vraiment émotif et qui croyait aux Sénateurs d'Ottawa. Il voulait nous voir gagner. C'est une très grande perte pour nous.»

Le directeur général n'a maintenant qu'un seul objectif en tête. Il veut concrétiser le plan que lui et Melnyk avaient élaboré ensemble et il y va même d'une audacieuse promesse.

«L'une des choses les plus tristes dans tout ça, c'est qu'il ne pourra pas voir le fruit du travail qu'on a fait ensemble. Plusieurs ne savent pas à quel point il était un grand homme. Je suis tellement reconnaissant de la chance qu'il a pu me donner en me nommant directeur général. Je veux promettre aux partisans d'Ottawa qu'on va remporter la Coupe Stanley un jour.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.