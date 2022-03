Andy Dalton rebondit à La Nouvelle-Orléans

Les Saints de La Nouvelle-Orléans se sont assurés d’avoir de la profondeur au poste de quart-arrière en offrant un contrat d’un an au vétéran Andy Dalton.

Mardi, le réseau ESPN a rapporté que le pivot de 34 ans avait paraphé une entente d’une valeur de 6 millions $.

À lire aussi: La pression est sur les épaules de Justin Fields

L’an dernier, avec les Bears de Chicago, Dalton a amorcé six rencontres et maintenu un dossier de 3-3. Il a complété 63,1 % de ses passes tentées pour des gains de 1515 verges et huit touchés. Il a aussi vu neuf de ses relais interceptés.

Avec les Saints, Dalton portera un quatrième uniforme dans la NFL. Il a également évolué pour les Bengals de Cincinnati (2011 à 2019) et les Cowboys de Dallas (2020).

Le choix de deuxième tour (35e au total) du club de l’Ohio au repêchage de 2011 luttera avec Jameis Winston et Taysom Hill pour un poste avec le club de La Nouvelle-Orléans.