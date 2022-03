Un rayon de soleil à travers les nuages de Malkin

Contrairement à la politique, le sport amène son lot de positif à l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin, qui n’a pas perdu sa touche autour du filet.

Le vétéran a réussi le 13e tour du chapeau de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, dimanche, dans une victoire écrasante de 11 à 2 aux dépens des Red Wings de Detroit. De retour après avoir manqué un match en raison de la maladie, le Russe affiche une moyenne supérieure à un point par rencontre cette saison et prouve qu’il sera un joueur à surveiller dans le dernier droit.

Toutefois, il demeure bien silencieux lorsque les journalistes sont dans les environs. En fait, il n’a pas discuté avec les médias depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le 24 février. Il faut dire que Malkin a déjà soutenu un mouvement favorable à Vladimir Poutine sur les réseaux sociaux en 2017, quand il avait diffusé des images le montrant aux côtés du président de son pays.

Pour l’heure, l’entraîneur-chef Mike Sullivan va au bâton pour son protégé.

«Nous avons eu une conversation avec "Geno", en ayant tout le respect pour la situation. Il sait qu’il a l’appui total de l’organisation en tant que membre de la famille des Penguins de Pittsburgh. Nous sommes tous préoccupés, a déclaré le pilote au quotidien Pittsburgh Post-Gazette. Je ne peux imaginer ce qu’il doit traverser. Il a de la famille vivant en Russie, un pays en guerre. Il se trouve dans des circonstances vraiment difficiles et ce n’est pas de sa faute. Je pense qu’il y a beaucoup de tout cela qui éclabousse le sport.»

Pour revenir au passé, il faut rappeler que Malkin disait être dans le camp de Poutine afin d’exprimer son soutien aux athlètes russes devant participer aux Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang.

«Nous essayons d’être ensemble, avait-il dit l’année précédente. Moi ou [Alexander] Ovechkin ne sommes pas le bras droit de Poutine. Nous tentons seulement d’encourager [nos compatriotes], car en 2018, nous aurons en plus la Coupe du monde de soccer en Russie. Et il y aura l’élection. C’est une année compliquée et on souhaite se réunir.»

Bon comme le bon vin

La grisaille politique n’empêche pas le principal concerné d’aider les siens à gagner; les Penguins sont deuxièmes de la section Métropolitaine avec 90 points. Un Malkin en pleine forme pourrait les aider à franchir le deuxième tour des séries depuis le printemps 2018.

«Je pense qu’il s’améliore à chaque partie qu’il dispute, a affirmé Sullivan. Quand il est à son mieux, il constitue l’un des rares joueurs pouvant prendre le contrôle d’une rencontre. Nous sommes chanceux. Nous en avons quelques-uns au sein de la formation... c’est un talent générationnel.»

Les «Pens» accueilleront les Rangers de New York, mardi.