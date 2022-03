«Tout le monde marche sur des œufs»

La rencontre des directeurs généraux s’est amorcée, lundi, en Floride en abordant le toujours très épineux dossier sur l’arbitrage.

«Les critiques sont nombreuses, a tout d’abord indiqué le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, lundi, lors de l’émission JiC. En même temps la Ligue dit aux directeurs généraux de faire attention, car les séries s’en viennent et si les entraîneurs critiquent les officiels, il y aura des amendes. Et les directeurs généraux y seront assujettis aussi.

«[...] C’est comme un espèce de message où l’on dit que l’on comprend, qu’on s’entend, mais qu’il faut faire attention, car dans un mois, on ne veut pas les entendre. C’est assez spécial. Il y a de la grogne et beaucoup de gens sont insatisfaits.»

Mardi, les discussions doivent tourner autour du règlement concernant les contestations pour l’obstruction envers le gardien.

«Il y a de la grogne. Il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits et je te dirais, avec raison. [...] Mais on m’a dit que quand tu donnes un outil aux arbitres ou quelque chose aux partisans en disant qu’on va réviser un jeu, que c’est difficile à enlever.»

Sur un tout autre sujet, Lavoie a également tenu à faire l’éloge du défenseur Chris Weidman, des Canadiens de Montréal.

«Lors du mois de mars, il a neuf passes et est quatrième pointeur chez les Canadiens, a-t-il indiqué. Dans la LNH, chez les défenseurs dans le mois de mars, il est 12e, avec neuf points. Ce n’est pas rien.

«Aujourd’hui, c’était une superbe journée de congé pour les joueurs des Canadiens. Qui s’est organisé pour que tout le monde ait son départ au golf et que tout le monde soit ensemble? Chris Weidman.

«[...] Ce gars-là, il ne veut pas être le premier défenseur des Canadiens, il connaît son rôle. Probablement que dans une bonne équipe, il est le 7e défenseur. Mais je pense qu’il veut jouer pour les Canadiens de Montréal.

Lavoie a enchaîné en complimentant le travail de Martin St-Louis.

«Pour moi, c’est un bel exemple de ce que Martin St-Louis est capable de faire. Il est capable de sortir le meilleur de tout le monde.

«Il y a deux mois, c’était désastreux. Mais s’il y a un gars [...] qui se présentait avec un sourire et qui venait saluer les caméramans, les journalistes et qui faisait le tour de la glace et qui s’assurait que tout le monde ait un sourire, c’est Chris Weidman. Et ç’a une valeur ça, un gars qui, dans une saison de misère, se présente avec la bonne attitude. Ce n’est pas vrai que c’est minable et pas important. C’est tout le contraire.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.