«Ç’a été un choc» -Mathieu Joseph

La semaine dernière, l’attaquant Mathieu Joseph est passé d’une équipe qui a remporté deux championnats consécutifs à une formation sur le point de rater les séries éliminatoires pour une cinquième campagne de suite.

L’ancien du Lightning de Tampa Bay s’adapte encore à cette nouvelle réalité, lui qui a maintenant disputé trois rencontres dans l’uniforme des Sénateurs d’Ottawa.

«Je suis excité de faire partie de cette organisation, même si ç’a été un choc [d’être échangé]», a indiqué Joseph en conférence de presse, lundi.

«C’est une équipe extrêmement rapide et jeune. Il y a une bonne ambiance au sein de l’organisation. Les gars sont heureux d’être ici et nous avons du plaisir. Ce sont des bases importantes pour devenir une équipe gagnante et j’ai hâte de voir ce que le futur nous réserve.»

Il reste tout de même que le Québécois est passé d’une équipe qui se bat pour la première place de sa section à une autre se trouvant à 32 points d’un billet pour l’après-saison.

«Je ne regarde même pas le classement présentement et je ne crois pas que c’est important, a-t-il clamé. C’est plus important d’y aller un match à la fois et d’essayer de les gagner. J’ai toujours été un compétiteur et toutes les parties sont importantes pour moi, que tu sois dans les séries ou pas.»

Crédit photo : THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

De plus en plus à l’aise

Avec cette nouvelle réalité qui lui a été imposée le 20 mars dernier, Joseph essaie de se construire de nouvelles bases.

«C’est sûr que ça prend quelques jours pour s’adapter, rencontrer les gars et faire connaissance avec l’organisation. Je me sens déjà un peu plus à l’aise», a affirmé le natif de Laval.

«Je veux évidemment aider l’équipe sur la patinoire, mais il est aussi important de créer des liens rapidement. C’est bien de connaître la personnalité des gars dans le vestiaire pour éventuellement te sentir comme à la maison.»

Pour ce faire, Joseph a la chance de compter sur un ami dans le vestiaire des «Sens» : Thomas Chabot.

«Je vis chez lui présentement et c’est super, a-t-il dit avec le sourire. C’est un très bon ami et nous nous entendons vraiment bien. Nous avons été ensemble à Saint John [avec les Sea Dogs dans le hockey junior]. C’est l’un des piliers de l’organisation et un gros morceau de l’équipe. De l’avoir comme leader et comme ami, c’est d’une grande aide.»