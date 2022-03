Les meilleures joueuses débarquent à Montréal

Regroupées sous la bannière de la Professional Women’s Hockey Players Association (PWHPL), les meilleures joueuses de hockey féminin seront de passage à Montréal le week-end prochain.

La PWHPL a organisé des affrontements entre quatre équipes [Montréal, Boston, Calgary et le Minnesota] au Centre 21.02 de Verdun. Les duels se tiendront les 2 et 3 avril.

Cette vitrine s’inscrit dans l’objectif de fonder une ligue professionnelle féminine viable. Un but que les meilleures joueuses au monde ont en tête depuis plusieurs années, à la suite de la dissolution de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) pour des raisons financières en 2019.

«On a un très bon événement qui s'en vient. On a des investisseurs sérieux à l'idée d'avoir une ligue au Canada l'année prochaine, et potentiellement une équipe à Montréal», a expliqué l'attaquante Ann-Sophie Bettez dans un entretien avec le site web du Canadien de Montréal.

L’athlète de 34 ans était l’une des têtes d’affiche des Canadiennes de Montréal, dans la LCHF. Elle y a évolué avec les Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust, Hilary Knight et Jill Saulnier, notamment.

Toutes ces grandes joueuses sont membres de la PWHPL.

«C'est sûr qu’à un moment donné, les choses doivent changer, a clamé Bettez à propos du combat de la PWHPL. Je suis fatiguée d'entendre des gens dire qu'on joue parce qu'on est passionnées par le sport. Évidemment qu'on est passionnées. Mais on est vraiment rendus dans une ère où il faut dire qu'on va avoir une organisation, des salaires et du hockey féminin à Montréal.»

Un conflit qui perdure

Il existe toutefois déjà une ligue de hockey féminin professionnelle, soit la Premier Hockey Federation (PHF), anciennement connue sous le nom la National Women’s Hockey League. Cette dernière a d’ailleurs l’intention d’établir une concession à Montréal pour la saison 2022-2023.

Elle compte déjà six équipes, soit le Pride de Boston, les Beauts de Buffalo, le Whale du Connecticut, les Metropolitan Riveters (New Jersey), les Whitecaps du Minnesota et les Six de Toronto.

Selon le réseau Sportsnet, les deux entités sont en négociation depuis un petit moment pour ce qui ressemblerait à une fusion, et ce, à la demande de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le circuit Bettman serait réticent à investir dans le hockey féminin s’il y a deux ligues distinctes.

Les membres de la PWHPA ont, historiquement, tendance à hésiter à rejoindre la PHF, car elles désirent obtenir des salaires plus décents, des assurances médicales et l’accès à des installations pour l’entraînement.