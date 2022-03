Gabriel Gervais nommé président du CF Montréal

Le CF Montréal a annoncé lundi la nomination de l'ancien joueur Gabriel Gervais à titre de président et chef de la direction.

L’homme de 45 ans prendra donc, dès le 4 avril, le poste occupé auparavant par Kevin Gilmore, qui avait quitté l’organisation au début novembre. Gervais était jusqu’à ce jour associé au bureau montréalais de Deloitte, l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde.

«Nous sommes très fiers et enthousiastes de retrouver à nouveau Gabriel au sein de notre organisation, a déclaré le président du conseil d’administration, Joey Saputo, par voie de communiqué. Figure marquante de l’histoire de l’équipe, il mettra à profit son expérience à la fois comme joueur et gestionnaire, ses qualités de leader mobilisateur ainsi que sa grande passion pour le soccer et le CF Montréal.»

«Au cours du processus de sélection, nous avons rencontré plusieurs candidats extrêmement compétents et qualifiés, mais Gabriel s’est démarqué, entre autres, par sa profondeur, ses valeurs, son humilité et son esprit d’équipe, a ajouté Saputo. Il contribuera certes à poursuivre le développement de l’organisation et à construire le succès des années à venir.»

Dans l’histoire du soccer montréalais

Le nouveau président et chef de la direction est un visage connu pour les partisans ayant suivi l’Impact de Montréal. Il a joué avec le Bleu-Blanc-Noir de 2002 à 2008, contribuant à la conquête du championnat de la première division de l’USL en 2004. Le Québécois a aussi aidé le club à décrocher le championnat canadien en 2008.

Choisi le défenseur de l'année de l’équipe à trois reprises, il a aussi remporté le trophée Giuseppe-Saputo en 2004, décerné au joueur le plus utile de l’équipe. Ancien porte-couleurs de la formation canadienne, il a été nommé l’arrière de l'année en première division de l’USL en 2003, 2004 et 2006.

En plus de ses fonctions chez Deloitte, il a également été commentateur et analyste de soccer à la télévision de 2009 à 2014, en plus d’être intronisé au mur de la renommée du Stade Saputo en 2018.

Gervais rencontrera les médias mardi avant-midi.