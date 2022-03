Canada: le dernier match aura toute son importance

Au lendemain de la qualification canadienne à la Coupe du monde de la FIFA, les partisans et peut-être quelques joueurs ont encore le cœur à la fête, mais il reste encore du boulot à abattre et ce travail pourrait s’avérer crucial en prévision du prestigieux tournoi.

Effectivement, le Canada a obtenu son billet pour le Qatar en écrasant la Jamaïque 4-0, dimanche, au BMO Field de Toronto. Le pays participera au deuxième Mondial de son histoire, le premier datant de 1986.

Maintenant, avec 28 points au classement des huit équipes prenant part à la ronde finale de qualification de la CONCACAF, l’unifolié demeure au sommet. Toutefois, il a tout intérêt à obtenir minimalement un point mercredi au Panama pour y rester et devancer du même coup les Américains ainsi que les Mexicains.

Si jamais les hommes de l’entraîneur-chef John Herdman s’inclinent à leur dernière sortie de l’étape qualificative, ils ouvriront la porte à leurs plus proches poursuivants se trouvant ex aequo au deuxième rang avec 25 points.

Au cours de la 14e journée de la ronde ultime de qualification, les États-Unis visiteront le Costa Rica, tandis que le Mexique accueillera le Salvador. En cas d’égalité au sommet, le différentiel des buts marqués et concédés servira de premier critère.

Jusqu’ici, le Canada est bien en contrôle avec sa fiche de +17 et même une courte défaite ne devrait pas s’avérer trop néfaste, en autant que les représentants du pays de l’Oncle Sam (+13) ne se paient un festin à San José. Pour leur part, les Mexicains se trouvent à +7.

L'importance du tirage

La première place constituerait un point d’exclamation sur le parcours canadien et la réussite de ses joueurs, qui ont encaissé un seul revers en 13 sorties depuis le début du tour final.

Surtout, elle favoriserait un meilleur rang au classement de la FIFA devant être mis à jour jeudi, soit la veille du tirage de la Coupe du monde.

Celui-ci se basera d’ailleurs sur le plus récent ordre des nations participantes: le Canada pourrait voir son nom placé dans le quatrième et dernier pot, ce qui risque de lui valoir des rivaux très redoutables au Mondial. En revanche, il a encore espoir d’être dans le troisième pot et donc, d’éviter quelques têtes de série.

En date de lundi, les Canadiens occupaient le 33e échelon mondial. Les 12e et 13e places étaient respectivement détenues par le Mexique et les États-Unis.