Un week-end parfait pour les amateurs de sports

Avec une qualification du Canada pour la Coupe du monde et une victoire du Canadien contre les Leafs en moins de 24h, on peut parler d'un week-end triomphant malgré la défaite de Montréal dimanche au New Jersey.

Ce matin à La Dose :

C'est fait ! Le Canada se qualifie pour la Coupe du monde de soccer au Qatar.

On rejoint Frédéric Lord sur place à Toronto qui a assisté au match.

Le CH s'incline 3 à 2 contre les Devils, alors que Justin Barron disputait son premier match avec le Canadien.

La saison de Drouin terminée, celle de Jordan Harris pourrait débuter bientôt.

Jean-Philippe Bertrand nous parle de la 5e édition d'ExpoFest qu'il a eu la chance d'animer au cours du week-end.

Grand prix de Formule 1 en Arabie Saoudite : la sécurité des pilotes et des partisans n'est pas prise au sérieux.

