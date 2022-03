Olivier Adam ferme la porte

Le gardien du Drakkar de Baie-Comeau Olivier Adam a repoussé tous les tirs des joueurs des Saguenéens de Chicoutimi pour permettre à son équipe de l’emporter 2 à 0, dimanche, au Centre Henry-Leonard.

Le vétéran de 19 ans a fait 25 arrêts pour signer son cinquième blanchissage en 36 parties cette saison.

Xavier Fortin a été le premier à s’inscrire à la marque dans ce duel. En fin de deuxième période, il a déjoué Sergei Litvinov d’un magnifique tir du revers.

Félix Gagnon a doublé l’avance du Drakkar lors de l’engagement suivant. En désavantage numérique, le natif de Jonquière a profité d’un revirement et d’un deux contre zéro pour inscrire son septième en 2021-2022.

En bref

Au Centre Avenir, Jonathan Lemieux a blanchi les Islanders de Charlottetown et les Wildcats de Moncton ont obtenu un gain de 1 à 0.

Au TD Station, les Mooseheads de Halifax ont inscrit deux buts en l’espace de 34 secondes en troisième période pour venir à bout des Sea Dogs de Saint John au compte de 5 à 4.

Au Centre régional K.C. Irving, Hendrix Lapierre et Bennett MacArthur ont chacun amassé un but et une aide, tandis que le gardien Chad Arsenault a fait 16 arrêts dans une victoire de 4 à 0 du Titan d’Acadie-Bathurst sur les Eagles de Cape Breton.