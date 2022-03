Les Oilers humiliés à Calgary

On n'annonçait pas de précipitations à Calgary samedi soir. Pourtant, c'est une véritable tempêtes de buts qui s'est abattue au Sadledome. Résultat des courses, Calgary 9, Edmonton 5.

Non mais sérieusement; imaginez marquer 5 buts et quand même perdre de façon aussi outrageante. C'est l'histoire des Oilers et de faire confiance à Mikko Koskinen et Mike Smith comme tandem de cerbères.

Ceci étant dit, les partisans réunis sur place en ont eu pour leur argent. Surtout que ce sont les gros canons des deux équipes albertaines qui ont fait la pluie et le beau temps. D'un côté, Leon Draisatl a provoqué une averse de casquettes en inscrivant son 5e tour du chapeau en carrière avant même la mi-chemin dans le match. Il rejoint du même coup Auston Matthews au sommet des buteurs avec 47 filets. Chez ses adversaires, le trio Gaudreau-Lindholm-Tkachuk récolte 11 points, dont 5 mentions d'aide pour Johnny « Hockey ».

Cette bataille de l'Alberta marquera certainement les esprits, mais elle est d'autant plus intéressante dans l'optique où les Oilers et les Flames ont de bonnes chances de s'affronter en séries.

Alors que la troupe de Darryl Sutter trône au sommet de la division Pacifique, celle de Jay Woodcroft oscille entre la deuxième place de cette même division et le premier poste de quatrième as. Ils sont notamment en compétition avec les Golden Knights, 1 point derrière, et les Kings, 2 points devant.

Si on établit que l'Avalanche terminera le calendrier régulier au sommet dans l'Ouest, et que la tendance des deux clubs se maintient, les Flames et les Oilers ont de fortes probabilités d'être dans la même portion de tableau éliminatoire. En tant qu'amateurs de hockey, on ne peut qu'être emballés par un éventuel affrontement purement canadien.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants de 7 autres rencontres disputées samedi dans la LNH.

Hurricanes (7) c. Blues (2)

HURRICANES_BLUES -

Panthers (4) c. Sénateurs (3) Fus.

PANTHERS_SENATEURS -

Devils (3) c. Capitals (4)

DEVILS_CAPITALS -

Canucks (4) c. Stars (1)

CANUCKS_STARS -

Blackhawks (4) c. Golden Knights (5) Prol.

BLACKHAWKS_GOLDENKNIGHTS -

Islanders (3) c. Bruins (6)

ISLANDERS_BRUINS -

Lightning (2) c. Red Wings (1) Prol.