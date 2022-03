Freddie Freeman fait des excuses à Alex Anthopoulos

Le nouveau joueur de premier but des Dodgers de Los Angeles Freddie Freeman a présenté des excuses au directeur général des Braves d’Atlanta Alex Anthopoulos.

La semaine dernière, lors de sa première conférence de presse comme membre du club californien, l’athlète de 32 ans a laissé entendre qu’il était déçu du DG originaire de Montréal, qui ne l’aurait appelé que deux fois pour tenter d’en venir à une entente contractuelle.

Freeman a été le visage des Braves pendant de nombreuses années, lui qui évoluait pour la formation de la Géorgie depuis le début de sa carrière. Il a d’ailleurs grandement contribué au sacre du club lors de la dernière Série mondiale.

Avant de s’entendre avec Los Angeles, Freeman a vu Anthopoulos faire l’acquisition du joueur de premier coussin des Athletics d’Oakland Matt Olson. Cela a mis fin à un possible retour du joueur par excellence de la Nationale en 2020 avec les Braves.

«Tout d’abord, ma relation avec Alex Anthopoulos demeure excellente», a écrit Freeman dans une lettre adressée aux partisans des Braves qu’a obtenue le site web du baseball majeur.

«Lorsque nous nous sommes parlé plus tôt cette semaine, j’ai dit à Alex à quel point j’avais apprécié mon séjour à Atlanta, particulièrement l’an dernier lorsque nous avons gagné une Série mondiale. Je me suis également excusé pour certains commentaires que j’ai faits lors de ma conférence de presse d’introduction avec les Dodgers. Ce fut une semaine très émouvante pour ma famille et moi.»