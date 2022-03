Forbes-Mombleau s’illustre malgré une blessure à une jambe

Même s’il a dû se retirer des tests physiques en raison d’une blessure, Vincent Forbes-Mombleau en a mis plein la vue lors de son passage dans la Ville Reine.

Blessé à un ischiojambier lors du camp régional de Montréal, le 11 mars, l’ailier espacé du Rouge et Or de l’Université Laval a néanmoins complété 22 répétitions au développé couché samedi, ce qui représente de loin la meilleure performance parmi les receveurs au camp national d’évaluation de la LCF, et a réussi à participer aux duels malgré sa blessure.

« Parce que je n’avais pas couru depuis deux semaines, c’était un peu risqué de participer aux duels et j’avais les jambes lourdes au début de la journée, a raconté celui qui a raté les deux premières parties cette année, en raison de la même blessure. Je ne savais pas comment j’allais réagir. On m’a fait un bandage et tout s’est bien passé. »

« Je suis vraiment content parce que ça s’est bien passé dans les duels, de poursuivre l’ailier espacé de 5 pi 10 po et 190 livres. J’ai quasiment remporté tous mes duels, un des seuls que j’ai perdus est contre mon coéquipier Edris [Jean-Alphonse] qui a réussi un bon jeu. »

Optimiste

Forbes-Mombleau aurait préféré participer aux tests physiques, mais il a néanmoins pleinement profité de sa participation au camp national.

« C’est plate de ne pas avoir pu refaire les tests parce que j’aurais été capable d’améliorer mon 40 verges [4,68 s], mais j’avais décidé de me concentrer uniquement sur le football. J’ai bien fait dans les entrevues [Montréal, Hamilton, Ottawa et Saskatchewan] et j’ai reçu de bons commentaires après les duels. Il n’y a rien d’acquis, mais je suis optimiste en prévision du repêchage. »

Valeur à la hausse pour Giraud

Un autre joueur du RSEQ qui a amélioré sa valeur aux yeux des recruteurs est Ryth-Jean Giraud, qui avait dû lui aussi passer par le camp régional. « J’avais un objectif en tête en venant à Toronto et c’était de montrer que je pouvais bloquer et j’ai réussi, a mentionné le porteur de ballon des Carabins de l’Université de

Montréal, qui aurait toutefois pu faire mieux dans quelques tests. Le quart-arrière est la position la plus importante et tu dois être capable de le protéger peu importe la grosseur du joueur devant toi. »

Reçu en entrevue par Toronto, Edmonton et Ottawa, Giraud a bon espoir que le meilleur est à venir. « Mon genou n’est pas encore à 100 pour cent, mais je serai rétabli pour le début des camps de la LCF, a-t-il assuré. Je vais continuer et je vais pouvoir montrer ma vraie couleur au camp. »

Blessé à un ligament du genou lors du deuxième match de la saison, Giraud était revenu au jeu à la Coupe Dunsmore.

4e meilleur temps

Tous joueurs confondus, Edris Jean-Alphonse a réussi le 4e meilleur temps aux 40 verges, avec un chrono de 4,55 s, chrono de 0,02 s plus rapide qu’au régional. Le plus rapide a été le demi défensif Tyrell Ford, des Warriors de Waterloo, qui a gelé le chrono à 4,42 s.

« Ça montre que tu peux rivaliser avec les meilleurs nationaux peu importe si tu viens de loin, a souligné le demi-coin d’origine française du Rouge et Or. J’ai progressé depuis le camp régional il y a deux semaines et ça démontre mon éthique de travail. »

De son côté, Khadeem Pierre a dû se retirer après la journée de samedi. La blessure à une cheville du maraudeur des Stingers de Concordia a refait surface lors du saut vertical et il ne pouvait pas continuer.