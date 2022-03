Une autre fin de match dramatique

Après Nathan Gaucher vendredi, ce fut au tour de Zachary Bolduc de jouer les héros samedi dans une deuxième victoire dramatique en deux soirs des Remparts face aux Olympiques de Gatineau, cette fois 4 à 3 en prolongation.

Bolduc a battu Emerik Despatie d’un angle restreint, avec un peu moins d’une minute à faire à la période de surtemps, pour propulser les Remparts vers une cinquième victoire de suite.

Les hommes de Patrick Roy avaient toutefois permis aux Olympiques de prendre les devants 2 à 0. Ils sont revenus de l’arrière, notamment grâce au premier but du match de Bolduc en fin de deuxième qui faisait alors 2 2.

« On n’a pas commencé le match comme on l’aurait souhaité, a concédé Patrick Roy. J’ai trouvé qu’on n’était pas solides au niveau de nos compétitions et on avait du mal à sortir la rondelle. En deuxième, j’ai trouvé qu’on a commencé à prendre un peu de rythme surtout après notre premier but [inscrit par Viljami Marjala] qui nous a donné un peu de rythme. »

Les Olympiques avaient repris les devants en fin du second tiers lorsque Manix Landry avait battu William Rousseau avec un peu plus d’une minute à faire à l’engagement. C’est Nicolas Savoie qui a permis aux Remparts de se diriger en prolongation, en troisième, grâce à son 11e but de la saison.

« On n’a jamais lâché et on a prouvé qu’on avait du caractère. Le fait qu’on soit restés en équipe et qu’on ait tous travaillé dans le même sens, ça donne le résultat qu’on a eu », a ajouté Bolduc.

Dans son cas, l’heureuse séquence se poursuit. Ses deux buts, samedi, font en sorte qu’il en compte 11 en autant de parties disputées en mars. Il a 18 points lors de cette séquence.

DÉJÀ-VU

Dans le camp des Olympiques, le scénario de samedi n’avait rien de nouveau. La troupe de Louis Robitaille n’a gagné qu’un seul de ses dix derniers matchs, et, des neuf défaites dans cette séquence, cinq ont été subies en période supplémentaire.

« C’est dur à digérer, a reconnu l’entraîneur-chef. Je suis quand même extrêmement fier d’eux. Il faut être capable d’aller chercher le gros but. En avantage numérique, on a eu une chance en fin de match, mais on n’a pas réussi à capitaliser. En prolongation, on dirait que c’est un scénario qui se répète. On a manqué une belle chance avec Boutin, on s’en va mourir dans le coin, et bang ! la rondelle se retrouve derrière la ligne des buts. C’est désolant parce que l’effort est là. »

L’entraîneur retenait tout de même du positif de la dernière séquence de deux matchs consécutifs contre les Remparts.

« On est capables de jouer avec les meilleures équipes. C’est une équipe bien dirigée, qui a du talent offensif et qui est extrêmement pesante à la défensive. Quand je regarde un gars comme Crevier, il a joué des minutes incroyables lors des deux derniers matchs. Notre groupe n’a pas abandonné. »

Une observation, à propos de Crevier, que partageait Patrick Roy.

« Louis joue du gros hockey. C’est un général en arrière. Lui et Nico [Savoie] sont nos deux vétérans et ils se comportent de façon impeccable. On est chanceux de l’avoir avec nous. Il est très difficile à affronter et présentement il monte bien la rondelle et fait bien ça en avantage numérique. C’est un gars qui est très concentré et prêt à faire les sacrifices pour réussir. Je suis très confiant de le voir un jour porter l’uniforme des Blackhawks de Chicago ou d’une autre équipe. »

EN BREF

Frappé la veille par Zachary Bolduc, le défenseur des Olympiques de Gatineau Noah Warren n’a pas pris part à la rencontre de manière préventive en attente d’un diagnostic précis à savoir s’il a subi une commotion cérébrale.

Par ailleurs, l’agent de joueurs Daniel Milstein a fait réagir sur Twitter en début de soirée lorsqu’il a écrit que des dirigeants de sept équipes de la Ligue canadienne de hockey lui avaient confié sous le couvert de l’anonymat que la LCH avait « intimidé et mis de la pression sur les équipes pour bannir des joueurs mineurs de la Russie et de la Biélorussie du prochain repêchage de la Ligue canadienne de hockey. »

Rappelons que la LCH s’était réunie le 2 mars dernier à ce sujet, mais aucune décision n’avait été prise.