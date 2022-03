Le match qui a tout changé pour Chris Boucher

Le Québécois Chris Boucher n’est plus le même joueur depuis le fatidique match du 26 décembre dernier.

À l’époque, les Raptors de Toronto étaient largement accablés par la COVID-19 et affrontaient les Cavaliers de Cleveland. Boucher était le joueur le plus établi de l’unique formation canadienne de la NBA à prendre part à ce duel. C’était son moment pour démontrer qu’il pouvait être un joueur clé dans la meilleure ligue au monde.

Ce fut un échec retentissant. L’athlète de 29 ans n’a réussi que six des 19 tirs qu’il a tentés et il a commis cinq revirements en 28 minutes de jeu. Il a aussi raté huit de ses dix tirs pour trois points.

«C’était l’un de mes pires matchs à vie. Ma famille voulait même fermer la télévision, voilà à quel point j’étais mauvais», s’est rappelé Boucher lors d’un entretien avec le réseau Sportsnet.

«Je me disais : “oh, je vais enfin être le numéro 1, le gars sur qui tout repose”. Je ne réalisais pas comment il est difficile d’être ce gars-là.»

Une réalisation

C’est à la suite de ce match, perdu au compte de 144 à 99, que Boucher a réalisé qu’il ne sera jamais un LeBron James ou un Steph Curry.

«Cela a définitivement changé ma vie et changé ma façon de voir les choses, a clamé le Montréalais. J’ai réalisé que je ne veux plus jamais être dans cette situation et que je voulais simplement devenir un meilleur joueur. Je n’aimais pas ce que je voyais. Je sais que je suis meilleur que ça.»

Depuis, Boucher a embrassé le rôle de joueur secondaire. Il voit le basketball différemment. Il mesure également ses succès en fonction du résultat collectif.

«Avec les victoires, a-t-il répondu, quand il a été questionné sur comment il mesure ses performances. Nous avons gagné plusieurs matchs où je n’ai pas inscrit de point, mais où j’ai fait de bonnes choses en défensive. J’amasse des rebonds et des vols que je n’étais pas capable de faire l’an dernier.»

«Je n’étais pas assez rapide dans mes lectures et j’ai l’impression d’être meilleur à ce chapitre. Je vois que cela aide l’équipe. Je m’y suis habitué et ça me vient naturellement.»

Une contribution remarquée

Le changement qui s’est opéré chez Boucher a été remarqué et salué par les coéquipiers du Québécois.

«Il est mille fois meilleur cette année que l’an dernier sans obtenir de gros chiffres. Il est important pour notre formation. Il sort du banc, bloque des tirs et fait des trois points. Il est incroyable depuis un bon moment. C’est vraiment depuis le match contre Cleveland en décembre, quand il a eu son moment au plus bas. Il est génial depuis», a analysé Fred VanVleet.

«Le rôle qu’il a présentement nous aide à gagner, a poursuivi le joueur vedette des Raptors. [Il] est un très bon joueur qui arrive du banc. Il a été incroyable pour nous. Il apporte une énergie et des efforts constants. Il parle. Il aide les jeunes. C’est une bouffée d’air frais pour nous.»