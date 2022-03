Kent Hughes dévoile la suite du plan

En entrevue avec l'équipe de TVA Sports lors de l'avant-match du duel opposant les Maple Leafs aux Canadiens, samedi, Kent Hughes en a dit un peu plus sur le plan pour les prochains mois.

Le directeur général des Canadiens s'est prononcé sur la façon dont il entendait s'y prendre pour convaincre des joueurs autonomes de se joindre à son équipe.

«C'est la franchise qui a le plus de succès dans l'histoire de la LNH. Ce n'est pas compliqué, nous sommes en 32e place et l'esprit qu'on sent dans le Centre Bell est spécial. Je ne pense pas qu'on verrait ça dans n'importe quel autre aréna dans la Ligue nationale. On veut bâtir une organisation moderne avec un entraîneur qui a un style qui, je crois, plairait à n'importe quel joueur. Il communique aussi de la bonne façon avec les joueurs et ça va de notre part aussi. On croit qu'on va créer une place qui sera désirée par les joueurs.»

En ce qui concerne les chances de voir les Canadiens se battre pour participer aux séries éliminatoires lors de la prochaine saison, Hughes soutient qu'il ne veut pas regarder trop loin pour le moment.

«Martin disait hier qu'il veut planifier dix jours en avance, pas plus. C'est la même chose pour nous. Je parle souvent de la flexibilité dans notre approche. Si on a un très bon départ, ça pourrait avoir une certaine influence, mais ça ne changera pas le plan pour nous.»

Questionné à savoir quand le retour de Martin St-Louis allait officiellement être confirmé pour la prochaine saison, Hughes avance que ce dossier sera abordé seulement une fois que la saison sera terminée.

«On en a discuté il y a environ une semaine. On a décidé que ce serait mieux de terminer la saison et qu'on allait en discuter après.»

Le directeur général a également donné une mise à jour du dossier Carey Price.

«Il est malade. Son absence n'a aucun rapport à son genou. Il récupère bien dans le moment, mais tant qu'il n'embarque pas sur la glace pour jouer, on ne pourra pas le savoir.»

