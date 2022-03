«J'ai hâte de m'en aller» - Lewis Hamilton

« J'ai hâte de m'en aller », a répondu le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) après les qualifications du GP d'Arabie saoudite de F1 samedi, au lendemain de l'attaque d'un site pétrolier proche du circuit de Jeddah par les rebelles yéménites Houthis.

Interrogé sur la décision des organisateurs du championnat de poursuivre samedi et dimanche, à laquelle les pilotes se sont ralliés après plus de quatre heures de discussions dans la nuit de vendredi à samedi, le septuple champion du monde a répondu: « Je ne suis pas encore en mesure de faire des commentaires à ce sujet. Ensemble, en groupe, nous avons discuté et pris une décision en tant que sport, donc... »

Relancé sur l'importance de cette prise de décision collégiale, il a lâché: « Je n'ai pas de sentiment particulier à ce sujet, j'ai hâte de m'en aller ».

L'attaque à Jeddah fait partie d'une vague revendiquée par les Houthis vendredi, à la veille du septième anniversaire de l'intervention de la coalition militaire dirigée par Ryad au Yémen, pour soutenir le gouvernement face aux rebelles proches de l'Iran.

Elle a provoqué un gigantesque incendie et un nuage de fumée noire visibles depuis le circuit lors des essais libres 1 à 17h00 locales.

Inquiets pour la sécurité du GP, les pilotes en ont débattu entre eux, ainsi qu'avec les dirigeants de leurs écuries et de la F1 jusqu'à 02h20 et se sont séparés sans donner officiellement leur position.

« Après des discussions avec toutes les équipes et les pilotes, le Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1 se poursuivra comme prévu », ont finalement précisé le promoteur Formula 1 et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dans un communiqué à la mi-journée samedi.

« De longues discussions se sont tenues entre les parties prenantes, les autorités gouvernementales saoudiennes et les agences responsables de la sécurité qui ont donné des assurances complètes et détaillées sur la sécurité de l'événement », ont ajouté ces instances.

Par la voix de leur association (la GPDA), les pilotes ont ensuite fait part de leur « résolution de participer aux essais et aux qualifications aujourd'hui (samedi) et à la course demain (dimanche) » à 20h00.

Hamilton prendra le départ en 16e position sur la grille après de mauvaises qualifications.