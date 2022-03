CH: un duel contre les grands rivaux au menu

Oui, les Canadiens ont mathématiquement été éliminés des séries éliminatoires vendredi soir. Oui, le club se dirige vers l’une des saisons les plus désastreuses de sa riche histoire.

Mais il faut vivre dans une immense tanière pour ne pas avoir constaté la métamorphose du CH depuis l’arrivée de Martin St-Louis.

En fait, entre le 17 février et le 26 mars (aujourd’hui), les hommes en bleu, blanc et rouge revendiquent une fiche de 9-4-2.

Plus confiante et par la bande plus efficace dans tous les aspects du jeu qu’en début de saison, la formation montréalaise représente donc un bon défi pour les Maple Leafs, alors que les deux équipes croiseront le fer samedi soir au Centre Bell.

Le match vous sera présenté sur les ondes de TVA Sports dès 19h.

Logiquement, en regard au classement, les deux clubs viseront la victoire pour des raisons complètement différentes. Le CH, évidemment, ne jouera que pour l’honneur, alors que les Maple Leafs, eux, sont impliqués avec les Bruins dans une lutte à finir pour le deuxième rang dans l’Atlantique.

Le gardien recrue Erik Kallgren obtiendra le départ dans le camp torontois.

Le défenseur Mark Giordano et l'attaquant Colin Blackwell, qui ont été obtenus dimanche dans une transaction avec le Kraken de Seattle, seront eux aussi en uniforme.

Avec 19 matchs à jouer, Auston Matthews est à un filet d'égaler son sommet en carrière (47) et à deux passes de son meilleur rendement à vie pour les mentions d’aide (36). Il occupe sans surprise la tête des pointeurs et des buteurs chez les Leafs.

Du côté du CH, Nick Suzuki est celui qui arrive au premier rang de l’équipe pour les points et les buts. Il en compte respectivement 47 et 18 en 64 parties.