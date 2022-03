À VOIR : un percutant K.-O. de Mbilli!

Christian Mbilli est plus jeune et moins expérimenté que Nadjib Mohammedi, mais cela ne l’a pas empêché de passer un K.-O. spectaculaire à son rival lors du combat principal du gala d’Eye of the Tiger Management, au Cabaret du Casino de Montréal samedi.

Le Français de 26 ans (21-0, 19 K-O.) a mis un terme au pugilat au cinquième round avec une puissante frappe au visage de Mohammedi (44-9, 27 K-O.). Ce dernier est tombé comme une masse sur le dos après avoir reçu le choc.

Mbilli a établi sa dominance au quatrième round en accentuant la pression sur Mohammedi. Faisant preuve de plus d’audace, il a essuyé quelques répliques du boxeur de 37 ans, mais aucune aussi puissante que le crochet gauche qu’il lui a servi en fin d’engagement.

Aussitôt les hostilités lancées, les deux pugilistes n’ont pas attendu de s’étudier avant d’enchaîner les assauts. Mbilli a d'ailleurs servi une solide gauche prémonitoire au visage de son rival.

Ce dernier a serré l’étau autour du vétéran au deuxième round, lui faisant visiter les cordages à plusieurs reprises.

Mbilli conserve ainsi sa ceinture du World Boxing Council (WBC) Continentale des Amériques chez les super-moyens.

En début de soirée, l’ex-olympienne Mary Spencer (4-0, 3 K-O.) a passé le K-O. à la Mexicaine Beatriz Aguilar (7-7-1, 1 K.-O.) en 23 petites secondes. Elle n’a donné aucune chance à sa rivale en la rouant de coups dans un coin du ring.

Quant à lui, le Montréal Christopher Guerrero (3-0, 1 K.-O.) est demeuré invaincu chez les professionnels, lui qui a eu raison de Marco Chino Villa (3-6) par décision unanime. Ce dernier disputait un premier combat à l’extérieur de son Mexique natal.

