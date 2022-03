Repêchage: des cibles québécoises pour le CH

Les Canadiens de Montréal pourraient disposer de plusieurs options s’ils ont l’intention de repêcher un Québécois dans les trois premiers tours cet été.

L’ex-défenseur Alexandre Picard et l’ex-gardien de but Mathieu Chouinard connaissent bien les joueurs de la cuvée 2022 de la LHJMQ.

Picard a même eu son mot à dire dans la décision des Voltigeurs de sélectionner Maveric Lamoureux alors qu’il était dépisteur pour la formation drummondvilloise.

«Tristan Luneau était sorti au premier rang cette année-là, mais c’est Lamoureux que j’avais premier sur ma liste, a-t-il révélé jeudi lors de l’émission JiC. On parle quand même d’un grand défenseur capable de bouger ses pieds et doté d’un bon lancer. Je trouvais que, déjà à 15 ans avec les Élites de Jonquière, il jouait à la manière d’un professionnel.»

Celui qui est maintenant analyste à TVA Sports a également proposé une carte cachée à considérer plus tard dans le repêchage.

«Pier-Olivier Roy, à 16 ans l’an passé, a amené les Tigres en finale, a mentionné le Pic. C’est lui qui était le def no 1 de cette équipe-là à seulement 16 ans. C’est un défenseur de plus petite taille à 5 pi 10 po, mais chez les espoirs des Canadiens, on ne retrouve pas un vrai quart-arrière de l’avantage numérique. Roy en est un.»

Mathieu Chouinard, lui, a regardé du côté de Val-d’Or.

«Dumais à Halifax, il a été boudé pour le match des meilleurs espoirs, a noté Chouinard, qui est très impliqué dans le hockey mineur, notamment avec les Patriotes du Cégep St-Laurent. C’est un marqueur, un fabricant de jeu. Il fait des points à la pelletée. Il pourrait être repêché au troisième tour ou à la fin du deuxième tour si une équipe est vraiment agressive.»

