Qui l'eût cru?! Dadonov marque à son retour!

Il faut rendre à César ce qui est à César, et ce soir, pas le choix de donner crédit à Evgenii Dadonov.

Lui qui était au cœur d'une transaction l'envoyant aux Ducks qui a été refusée plus tôt cette semaine rechaussait l'uniforme des Golden Knights jeudi soir pour un affrontement capital dans la course aux séries contre les Prédateurs de Nashville. Il s'agit d'un retour au jeu, car le Russe n'avait pas participé au match de mardi des Knights dû à cette confusion transactionnelle.

Résultat des courses? Et bien, Dadonov s'est illustré en inscrivant 1 but et 2 passes dans une victoire sans équivoque des siens par la marque de 6 à 1.

Avec cette victoire, la troupe de Peter DeBoer demeure à 1 seul point de la dernière place donnant accès au bal printannier dans l'Ouest occupée par les Stars, qui ont toutefois 4 matchs en main.

Pour les Predators, la côte Ouest américaine leur sourit pas, eux qui encaissent 6 buts pour une deuxième rencontre consécutive.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants de 8 autres rencontres disputées jeudi soir dans la LNH.

Blackhawks (4) c. Kings (4) Fus.

Lightning (2) c. Bruins (3)

Sharks (2) c. Oilers (5)

Canucks (2) c. Wild (3) Prol.

Flyers (5) c. Blues (2)

Senateurs (5) c. Jets (2)

Red Wings (2) c. Islanders (5)

Stars (4) c. Hurricanes (3) Fus.