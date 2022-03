Quatre essais dans la LCF: pas pour cette année

Il n’y aura pas de football à quatre essais dans la LCF cette année.

La semaine dernière, des informations ont circulé que la LCF jonglait avec la possibilité de se tourner vers le football à quatre essais afin de rendre leur produit plus intéressant chez nos voisins du Sud.

Lors d’une discussion avec les directeurs généraux et les entraîneurs-chefs en marge du camp d’évaluation de la LCF qui débute vendredi dans la Ville reine, Danny Maciocia a donné l’assurance que l’option du football à quatre essais n’était pas dans les cartons pour le moment.

«Lors des réunions qui se déroulent depuis notre arrivée à Toronto, il y a un consensus parmi les neuf équipes que nous allons garder le football à trois essais en place et que nous allons travailler à trouver des moyens pour améliorer le produit sur le terrain et offrir des pointages plus élevés, a déclaré le directeur gérant des Alouettes de Montréal. On n’entrera pas dans les détails pour le moment parce que des propositions continuent de rentrer, mais c’est l’objectif commun d’améliorer le football à trois essais.»

L’entente de partenariat entre la LCF et Genius Sports qui favorisera souhaite-t-on la promotion du football canadien à l’échelle internationale laissait croire que la tâche serait plus facile avec du football à quatre essais qui est la norme partout sauf au Canada. Genius Sports est une entreprise spécialisée dans les données et la technologique reliant les sports, les paris sportifs et les contenus médiatiques.

Discussions dans un bon climat

Maciocia assure toutefois que les discussions se sont déroulées dans un esprit serein et qu’il n’a pas senti de pression de la haute direction du circuit pour américaniser le produit de la LCF.

«J’ai grandi en regardant du football à trois essais, je crois fermement dans le produit à trois essais, mais il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée et je ne peux pas prédire ce que l’avenir nous réserve, a-t-il résumé. J’étais ouvert aux discussions, mais je n’ai jamais senti que des gens nous forçaient à considérer l’option du football à quatre essais. Nous avons eu des échanges respectueux et je me sens mieux maintenant alors que tout le monde veut continuer d’améliorer le produit à trois essais.»

Maciocia est conscient des critiques concernant les parties à bas pointages qui ont été beaucoup plus fréquentes l’an dernier, mais il refuse de paniquer. «On doit prendre en considération que la pandémie a influencé le produit, a-t-il indiqué. Nous n’avons pas joué en 2020, nous n’avons pas disputé de parties préparatoires en 2021 et tout ça mis ensemble nous a fait mal.»

«Je ne veux pas paniquer après une seule saison, d’ajouter Maciocia. On ne parle pas d’un constat sur 10 ans, mais sur une seule saison. Je serais inquiet si notre échantillon était plus grand. On doit prendre ces facteurs en considération dans nos analyses.»

Au-delà du nombre d’essais qui a été discuté, des pistes de solution pour augmenter les jeux explosifs et le pointage sont sur la table. Des traits achurées déplacés pour que le receveur éloigné du côté large du terrain soit plus impliqué dans le jeu et force ainsi les défensives à couvrir tout le terrain et un nombre limité de dégagements pour que les équipes tentent plus souvent de convertir des troisièmes essais sont quelques-unes des options discutées. Le comité des règlements se réunira en avril.