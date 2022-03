Pas mal mieux qu'à Toronto!

Le gardien québécois Marc-André Fleury est particulièrement chanceux de se retrouver avec le Wild du Minnesota, qui l'a obtenu des Blackhawks de Chicago il y a quelques jours, à la date limite des transactions.

C'est du moins ce qu'a estimé son ancien coéquipier Maxime Talbot en entrevue à «JiC», vendredi.

«C'est beau», a souligné Talbot, ajoutant que le vétéran «est un gagnant».

«Une autre chance de gagner la Coupe Stanley au Minnesota, dans un endroit avec un DG qui le connaît, Bill Guerin, qui va le chercher personnellement, il y a aussi d'autres Québécois avec (Nicolas) Deslauriers qui a été échangé là, Frédérick Gaudreau, d'après moi ça va être une situation extraordinaire», a-t-il expliqué.

Le Wild, c'est très bien, d'autant plus qu'il y avait d'autres formations intéressées aux services du portier de 37 ans, triple gagnant de la Coupe Stanley.

«Il y avait des rumeurs un moment donné qu'il allait à Toronto... Personnellement, pour un gardien de but, c'est beaucoup mieux d'aller au Minnesota qu'à Toronto, a lancé Talbot en souriant. Que ce soit pour la pression différente, mais aussi pour les systèmes que les équipes emploient.»

Du bon temps au soleil

Talbot, lui, prend du bon temps à San Diego, où il est l'adjoint de Joël Bouchard chez les Gulls de la Ligue américaine. Après trois années en Russie et deux autres au Québec, sa famille découvre le hockey (et la vie) dans le sud des États-Unis et elle ne s'en porte pas plus mal.

«C'est une belle place où vivre, où faire du hockey, on est dans une bonne organisation, a mentionné l'ancien attaquant de la LNH. La famille et moi, on s'épanouit.»

Nommé l'été dernier aux côtés de Bouchard, Talbot complète un solide trio d'entraîneurs québécois avec Daniel Jacob.

«On développe des jeunes joueurs, des jeunes personnes, c'est un beau métier», a-t-il illustré, ajoutant que Bouchard «est un gars tellement authentique, qui est là pour les bonnes raisons».

