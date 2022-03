Nathan Gaucher joue les héros

Le Match des meilleurs espoirs de la LCH a donné des ailes à Nathan Gaucher. Fraîchement débarqué de Kitchener, il a joué les héros vendredi en marquant avec 4,9 secondes à faire en troisième période pour procurer une victoire de 3 à 2 aux Remparts de Québec face aux Olympiques de Gatineau.

Tout ça, alors que ses trois coéquipiers avec Équipe Blanc lors du match de mercredi, les défenseurs Noah Warren et Tristan Luneau ainsi que l’attaquant Antonin Verreault évoluaient dans le camp ennemi.

En toute fin de match, Gaucher a accepté la passe de Xavier Filion avant de déborder Evgenii Kashnikov et battre Emerik Despatie entre la mitaine et la jambière.

«De faire gagner ton équipe comme ça avec 4 secondes, c’était un bon “feeling”», a-t-il mentionné, tout sourire.

Après avoir inscrit un but dans la victoire de 3 à 1 des siens à Kitchener mercredi, cet autre filet risque de faire du bien au no 91 qui avait récemment reconnu que sa production offensive n’était pas à la hauteur de ses attentes.

«Il est sur une bonne séquence. C’est un joueur important dans l’équipe. Chaque fois que je parle avec les gens, je dis que c’est un train. C’est un joueur très physique qui coupe au filet et d’ailleurs, c’est comme ça qu’il a marqué son but.»

Ambiance animée

Il y avait foule, vendredi, au Centre Vidéotron pour la soirée country et les Remparts ont fait plaisir aux 10 779 cowboys et cowgirls qui s’étaient déplacés.

Les Remparts avaient organisé une soirée thématique au terme de laquelle Matt Lang a offert un concert dans le hall d’entrée de l’amphithéâtre.

Il s’agissait d’un deuxième match de suite présenté devant plus de 10 000 spectateurs au Centre Vidéotron après les 11 207 de dimanche dernier.

«Il n’y a pas de mots pour ça. Ça paraît, honnêtement. Les partisans sont notre sixième joueur et ça nous donne l’énergie pour aller chercher un gros but comme ça en fin de match.»

Sur la patinoire, le spectacle a été animé.

Les Remparts avaient pris les devants 2 à 0 grâce à Louis Crevier et Zachary Bolduc, mais ils ont laissé les Olympiques revenir de l’arrière avec deux filets sans réplique en troisième, ceux de Zach Dean et Mathieu Bizier.

«On a donné deux buts, mais on est restés calmes et concentrés. Filion a fait une très belle passe à Nate qui a marqué un but important. C’est le genre de but qui amène beaucoup de confiance et qui démontre que si on joue avec calme et confiance, on va être capable de bien terminer nos matchs», a analysé Roy.

Despartie et non Gascon

D’ailleurs, Louis Robitaille a attendu à midi vendredi pour prendre sa décision à savoir s’il envoyait Ève Gascon devant le filet de son équipe. Finalement, il a choisi de faire confiance à Despatie qui avait pourtant connu des ennuis dans les derniers matchs.

Et ce dernier n’a pas mal fait, faisant face à un barrage de 32 lancers.

«Il a été très bon ce soir. C’est nouveau pour Emerik. Il est arrivé ici à 16 ans et n’avait pas joué midget AAA, donc n’avait pas vécu avec la position de no 1. L’an dernier on n’avait joué qu’une trentaine de matchs. C’est une pression supplémentaire pour lui et comme l’équipe, il apprend, parfois à la dure, mais c’est de l’apprentissage», a analysé Robitaille.

De son côté, Gascon a été présentée à l’écran géant et a été chaleureusement applaudie par les 10 779 partisans qui étaient présents au Centre Vidéotron vendredi pour la soirée country.

D’ailleurs, Noah Warren n’a pas terminé la rencontre par mesure préventive. Il a été frappé solidement par Zachary Bolduc en première période et les Olympiques étaient en attente d’un diagnostic après le match.

Les deux formations croiseront à nouveau le fer samedi après-midi, 16 h, au Centre Vidéotron.

___________________________

Jacob Goobie se dresse devant le Drakkar

Agence QMI

Le gardien des Voltigeurs de Drummondville Jacob Goobie n’a absolument rien donné aux patineurs du Drakkar, qui ont cogné à la porte 37 fois dans un revers de 4 à 0, vendredi à Baie-Comeau.

Goobie a ainsi amassé son premier blanchissage avec les Voltigeurs, lui qui a été acquis des Islanders de Charlottetown plus tôt cette année. L’homme masqué a été particulièrement mis à l’épreuve dès l’engagement initial, mais il s’est dressé devant les 14 rondelles dirigées vers lui.

À l’autre bout de la patinoire, Jérémy Lapointe a aidé la cause de son gardien en secouant les cordages deux fois. Alexis Morin et Édouard Charron ont aussi touché la cible dans la victoire.

Quelques varlopes dans les Maritimes

Les deux matchs de la journée présentés dans les Maritimes ont laissé place à deux duels à sens unique.

À Halifax, le Titan d’Acadie-Bathurst a fait scintiller la lumière rouge à 11 reprises, dont huit fois sans réplique entre le premier et le troisième vingt, pour humilier les Mooseheads 11 à 2.

Neuf patineurs des vainqueurs ont amassé au moins deux points, mais aucun n’a fait mieux que Hendrix Lapierre, qui a secoué les cordages deux fois, en plus de se faire complice de trois autres filets, pour cinq points. Ben Allison a aussi bien fait en complétant un tour du chapeau, en plus d’amasser une mention d’aide.

Après une période, les favoris de la foule ont retiré le gardien Brady James du match, lui qui avait cédé quatre fois sur 12 lancers, mais il a dû revenir devant sa cage après que son remplaçant, Mathis Rousseau, ait accordé trois buts sur quatre lancers, en 7 min 12 s sur la patinoire.

Au TD Station, les Sea Dogs de Saint John ont inscrit les cinq premiers buts du match, en route vers un gain de 8 à 3 contre les Wildcats de Moncton.

L’attaquant Josh Lawrence s’est particulièrement amusé dans la victoire, lui qui a amassé une mention d’aide sur la moitié des réussites des siens.