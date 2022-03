Letowski a «beaucoup appris de St-Louis»

Embauché en juillet dernier comme entraîneur adjoint sous l’égide de Dominique Ducharme, Trevor Letowski a adhéré à la nouvelle philosophie de Martin St-Louis.

Le vétéran de 616 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ne connaissait pas personnellement le nouveau pilote du Canadien de Montréal avant son arrivée. Cela ne l'a pas empêché de développer une complicité quasi instantanée avec l'ancien joueur-vedette.

«Martin est un excellent communicateur et quelqu’un avec qui il est facile de développer une relation, a lancé l’Ontarien après l’entraînement du CH, vendredi. On a beaucoup de plaisir à venir à la patinoire et tenter de trouver des solutions.» Voyez son point de presse complet ici:

Point de presse de Trevor Letowski -

Personne ne tombera en bas de sa chaise en apprenant que les styles d’enseignement de St-Louis et de son prédécesseur sont aux antipodes. Letowski a perçu ce changement non seulement à partir des tactiques employées par l’entraîneur-chef, mais aussi en constatant une meilleure ambiance sur la patinoire.

«Les joueurs sont excités de venir à Brossard, a-t-il enchaîné. Martin a fait un excellent boulot pour établir un nouveau seuil de succès. Je crois que [les joueurs] s’attendent à gagner des matchs de hockey, désormais.»

«J’ai appris beaucoup de “Marty” depuis qu’il est arrivé. Il perçoit certainement le jeu d’une façon différente. Sa créativité a un impact sur les joueurs. C’est rafraîchissant.»

Motivation requise

Le Canadien avait un besoin criant de motivation, puisque ses chances de participer aux séries éliminatoires sont éteintes depuis belle lurette. Même s’il s’est incliné à quatre reprises dans les cinq derniers matchs, le Bleu-Blanc-Rouge continue d’établir ses fondations en vue de la saison prochaine.

«En raison de notre début de saison, c’est difficile parfois parce qu’une participation aux séries est impossible, a conclu l’entraîneur adjoint. Tu n’as d’autre choix dans ce sport que d’avancer et d’essayer de présenter la meilleure version de toi-même.»

Entraînement CH: Laurent Dauphin -