La confiance règne chez les Oilers

Malgré le rendement inconstant de leurs gardiens ayant été largement documentés dans les derniers mois, voire les récentes années, les Oilers d’Edmonton sont prêts à aller au front avec le personnel en place durant les prochaines séries.

Ayant freiné une séquence de deux revers en matant les Sharks de San Jose 5 à 2, jeudi, la formation albertaine est relativement bien placée. Elle occupe le troisième rang de la section Pacifique et accuse un retard de trois points sur les Kings de Los Angeles, deuxièmes, tout en ayant une partie en main. Mais surtout, ses principaux éléments offensifs ne dérougissent pas : Leon Draisaitl est rendu à 44 buts cette saison et Connor McDavid affiche 95 points au compteur.

Les performances des deux ténors, combinées à l’arrivée de nouveaux joueurs à la date limite des transactions (Brett Kulak et Derick Brassard), pourraient donc s’avérer cruciales pour les Oilers, qui devront se méfier de quelques formations situées derrière eux au classement.

«Chaque point compte à cette période de l’année, a déclaré l’attaquant Zach Hyman en conférence d’après-match. Les deux acquisitions réalisées ont été excellentes et avec Ryan Nugent-Hopkins qui revient à la suite d’une blessure, nous pouvons voir notre équipe au grand complet avec tous les gars en santé.»

«Nous avons accompli plusieurs choses dans les récentes semaines et cela a donné énormément de confiance au club. Nous pensons pouvoir affronter n’importe qui dans cette ligue, a mentionné le gardien Mike Smith. Nous avons offert du bon hockey contre de solides formations. Je sens que ça s’en va dans la direction appropriée au moment voulu dans l’année.»

Entrée en scène réussie

La présence de Brassard et de Kulak a déjà rapporté des dividendes à Edmonton. Le premier a fait bouger les cordages aux dépens des Sharks, tandis que le second a passé plus de 18 minutes sur la patinoire. Se retrouvant aux côtés de Tyson Barrie au sein de la troisième paire défensive, l’ancien du Canadien de Montréal a décoché un tir.

«Obtenir des gars à la date limite a donné de la profondeur à notre club. Je crois que miser sur des gens pouvant s’intégrer à la formation pour jouer des minutes importantes sera bénéfique dans les matchs les plus significatifs de l’année, a indiqué Smith au site NHL.com. Chaque organisation veut ajouter de la profondeur et nous avons obtenu des gars ayant pris part aux séries avant en jouant des rôles primordiaux au sein de leur groupe.»

Les Oilers tenteront de demeurer sur la voie du succès en visitant les Flames de Calgary, samedi.