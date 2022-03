Pas de problème pour «Solide»

Les deux boxeurs qui feront les frais de la finale du gala d’Eye of the Tiger Management samedi au Casino de Montréal, Christian Mbilli et Nadjib Mohammedi, ont respecté la limite de poids à la pesée officielle effectuée vendredi midi.

Mbilli a grimpé sur le pèse-personne à un poids de 167,2 lb, tandis que son opposant a fait monter l’aiguille de la balance à 168 lb.

Plus de détails à venir.

