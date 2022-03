«C’était vraiment bizarre» -Ben Chiarot

Ben Chiarot n’oubliera jamais les trois saisons qu’il a passées dans l’uniforme du Canadien. Au moment de la transaction qui l’a envoyé chez les Panthers de la Floride, le défenseur s’était montré reconnaissant en affirmant que son séjour dans l’organisation montréalaise lui avait permis de grandir tant sur la patinoire que dans la vie de tous les jours.

« Montréal sera toujours une place importante pour moi, a-t-il de nouveau mentionné, ce jeudi, après la rencontre. Les dernières 24 heures ont été un véritable tourbillon. J’avais la tête qui tournait. Rencontrer mes nouveaux coéquipiers, être de retour au Centre Bell, affronter mon ancienne équipe, c’était vraiment bizarre. »

• À lire aussi: Le CH s'incline devant des Panthers trop forts

• À lire aussi: «C'était un match le fun à jouer et à diriger»

• À lire aussi: Les Panthers en avaient contre Savard

Lors du premier arrêt de jeu, le Canadien a pris soin de saluer son ancien défenseur. Un hommage sobre, à l’image du type qu’il est, auquel s’est jointe une chaleureuse main d’applaudissement de la part des spectateurs. Une attention qui a particulièrement touché Chiarot.

« Cette ovation était vraiment bien. À la fin, j’ai dû baisser la tête quelques secondes pour parvenir à retrouver ma concentration et rester dans le match », a-t-il expliqué.

Bourrée de talent

Chiarot n’a pas mis de temps à reprendre son aplomb. Utilisé pendant 22 min 09 s, il a récolté son premier point dans l’uniforme des Panthers en se faisant complice du 25e but de la saison d’Anthony Duclair. Cette semaine loin de l’action n’a pas semblé trop l’affecter. « Au départ, j’ai dû chasser un peu la rouille. D’ailleurs, ce fut la même chose pour le reste de l’équipe puisqu’elle n’avait pas joué depuis un moment. Mais plus le match avançait, mieux je me sentais. »

Il faut dire que lorsqu’on évolue en compagnie de joueurs de la trempe de Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Claude Giroux, les repères reviennent plutôt rapidement.

« Tu peux voir tout le talent qu’il y a à l’attaque au sein de cette formation. C’est assurément l’équipe la plus habile avec laquelle il m’a été donné de jouer. »

Un peu de brasse-camarade

On n’oublie pas ses anciens coéquipiers facilement. Surtout lorsque notre premier match contre eux survient à peine une semaine après la transaction.

D’ailleurs, Chirs Wideman et Mike Pezzetta n’ont pas manqué de lui donner une petite tape amicale en passant près de lui à la fin du premier engagement.

Les marqueurs officiels de la rencontre ne lui ont attribué aucune mise en échec, ce qui ne l’a pas empêché de brasser quelque peu ces anciens compagnons d’armes. « Je ne leur ai pas donné ça facile. Andy [Josh Anderson] et moi, on ne s’est pas ménagé. Et je savais que ça allait probablement arriver. »

Chiarot et ses anciens coéquipiers auront de nouveau rendez-vous, cette fois à Sunrise, mardi prochain.