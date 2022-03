Toro poursuit son solide camp d’entraînement

Le Québécois Abraham Toro connaît tout un début de camp d’entraînement avec les Mariners de Seattle et il a poursuivi sur ses succès, jeudi au Goodyear Ballpark, en Arizona. Il a ainsi aidé les siens à vaincre les Guardians de Cleveland 3 à 2.

Dès sa première présence au bâton, en troisième manche, Toro a frappé une offrande du lanceur Sam Hentges profondément dans le champ et a atteint le troisième coussin, avant de s’arrêter.

Deux frappeurs plus tard, Tom Murphy a réussi un simple qui a permis à Toro de compléter son tour des sentiers.

Toro s’est présenté deux autres fois à la plaque, mais n’a pas été en mesure de frapper la balle en lieu sûr.

Billy Hamilton est celui qui a permis aux Mariners de s’enfuir avec la victoire. En huitième manche, son double a permis à Evan White et Julio Rodriguez de croiser la plaque.

Pour revenir à Toro, l’athlète de 25 ans a maintenant pris part à cinq matchs du camp d’entraînement des Mariners. Il s’est présenté 12 fois devant un lanceur adverse et a cogné la balle en lieu sûr six fois, pour une moyenne au bâton de ,500. Il s’est aussi fait octroyer un but sur balles et n’a jamais été retiré sur des prises, en plus de croiser le marbre quatre fois.

Si un poste régulier dans l’alignement des Mariners ne lui était pas assuré, le Québécois s’arrange pour forcer la main de son gérant avec ses récentes performances.

Les Mariners entameront leur saison le 7 avril, contre les Twins du Minnesota.

Le match des Blue Jays annulé

Au TD Ballpark, à Dunedin, les mauvaises conditions météorologiques ont forcé l’annulation du duel entre les Blue Jays de Toronto et les Braves d’Atlanta.

Les hommes de Charlie Montoyo connaissent un bon début de camp d’entraînement, eux qui ont triomphé lors de quatre de leurs six matchs.

Ils reprendront l’action vendredi, eux qui affronteront les Tigers de Detroit. Les Blue Jays avaient défait la formation du Michigan 3 à 1 lors du premier duel de la Ligue des pamplemousses entre les deux équipes, lundi.

Le retour du baseball à TVA Sports

Par ailleurs, TVA Sports diffusera de nouveau des matchs du baseball majeur sur ses ondes en 2022, a annoncé la chaîne.

Lors de cette première année d’un contrat de sept ans pour les droits de diffusion du baseball, TVA Sports et son équipe présenteront cinq matchs de présaison, entre le 26 mars et le 3 avril, ainsi que 78 duels de saison régulière et tous les matchs éliminatoires de la Ligue nationale.

Le tout premier match de la saison régulière offert aux téléspectateurs sur les ondes de la chaîne québécoise sera celui opposant les Reds de Cincinnati aux champions en titre de la Série mondiale, les Braves, le 7 avril, date de lancement de la campagne 2022 du baseball majeur, à Atlanta.