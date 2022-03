Mark Giordano rassure les Leafs et leurs partisans

Les débuts du défenseur Mark Giordano avec les Maple Leafs de Toronto étaient très attendus dans la Ville Reine et le vétéran a réussi son premier examen.

Dans un gain de 3 à 2 aux dépens des Devils du New Jersey, mercredi, l’ancien capitaine des Flames de Calgary et du Kraken de Seattle a passé plus de 18 minutes sur la patinoire, bloquant deux tirs et assénant trois mises en échec. Même à un stade avancé de sa carrière, il a montré rapidement son utilité au sein d’une brigade défensive qui aura besoin de ses services pour tenter de freiner les meilleures formations de l’Association de l’Est au cours des prochaines semaines.

La bonne nouvelle pour les partisans du club, c’est que le natif de Toronto se considère bien chez lui et qu’il a déjà pris ses aises.

«Je me suis senti bien toute la journée et j’étais enthousiaste. Je me rappelle que je ressentais de la nervosité quand je me présentais ici plus jeune. Cette fois, j’avais quelques papillons dans l’estomac, mais pas tant que ça. J’ai aimé notre manière de jouer. Nous prônions un style agressif et ce fut agréable à appliquer», a-t-il déclaré, tel que rapporté par le site NHL.com.

Giordano a rapidement constaté que sa venue était bien appréciée chez les Leafs, surtout qu’il avait les deux patins sur la surface de jeu lors de la mise au jeu initiale, mercredi.

«C’était bien. Chaque fois qu’un instructeur fait cela pour vous, c’est franchement apprécié. L’accueil du public était chaleureux et je suis content de tout cela.»

Un entraîneur heureux

Parmi ceux qui ont apprécié la performance du hockeyeur ayant 1005 matchs de saison régulière à son actif, il y a l’entraîneur-chef Sheldon Keefe.

«Vous évoquez de son aisance : la mienne était assez élevée lorsqu’il débarquait sur la glace, a souligné le pilote. Vous pouvez seulement dire que c’est un joueur d’expérience sachant comment jouer. Même s’il est arrivé ici pour s’adapter à de nouveaux coéquipiers, une autre ville et un système de jeu différent, il avait confiance. Il a fait circuler la rondelle, a bien défendu le territoire et se trouvait dans le chemin de l’adversaire. J’ai réellement aimé son jeu.»

Ainsi, ce sont des Leafs davantage rassurés qui arriveront à Montréal pour leur duel de samedi soir contre le Canadien. L’affrontement sera d’ailleurs diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports.