L’un des grands défenseurs de la MLS accroche ses crampons

Le Français Aurélien Collin, qui a roulé sa bosse en Major League Soccer (MLS) pendant 11 saisons, a annoncé sa retraite du sport à l’âge de 36 ans, jeudi.

Dans les dernières années, le défenseur central est devenu l’un des grands mentors du circuit Garber, amenant son lot d’expérience chez les Red Bulls de New York pendant deux saisons avant de terminer son parcours avec trois campagnes chez l’Union de Philadelphie. C’est là qu’il a obtenu son dernier départ, le premier en deux ans, en finale de l’Association de l’Est, en décembre.

Collin est surtout reconnu pour son passage exceptionnel chez le Sporting de Kansas City. Entre 2011 et 2014, il a mené le club vers une coupe MLS et un championnat des États-Unis. Il a participé trois fois au match des étoiles, en plus d’être élu à une reprise au sein de l’équipe de l’année.

«Kansas City a été mon premier amour et quand je suis arrivé au Sporting, toute la ville m’a accueilli à bras ouverts, a-t-il mentionné dans un communiqué. Remporter la Coupe MLS en 2013 est le meilleur moment de ma carrière et une chose que cette ville et ces amateurs méritaient énormément.»

L’Européen a aussi été membre de l’Orlando City SC, faisant partie de la première mouture de l’équipe d’expansion en 2015. Il a conclu son parcours avec 196 apparitions en MLS, saison régulière et matchs éliminatoires combinés.

Avant de s’amener en Amérique du Nord, Collin a joué en France, en Espagne, en Écosse, en Grèce, au Pays de Galles et au Portugal.