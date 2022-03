Les Rangers veulent s’éloigner du «hockey stupide»

Le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin a vécu des hauts et des bas sur la patinoire dans les récents matchs et ses coéquipiers entendent tout faire pour aider sa cause.

Le Russe a beau connaître une saison étincelante en vertu de sa fiche de 20-9-3, il n’est pas à l’abri de quelques obstacles pouvant nuire à sa quête du trophée Vézina. D’ailleurs, les Devils du New Jersey l’ont malmené mardi, inscrivant cinq buts en deuxième période pour filer vers un gain de 7 à 4. Dans les cinq dernières parties, Shesterkin a cédé quatre fois ou plus à trois occasions.

Ainsi, les joueurs du club estiment qu’il est temps de resserrer le jeu défensif et de s’en tenir à la base. «Il y a eu du hockey stupide de la part d’un peu tout le monde, surtout de ceux ne commettant pas habituellement ces erreurs, moi compris», a déploré l’attaquant Ryan Strome au quotidien «New York Post».

Au sujet de son gardien dont le taux d’efficacité reste impressionnant à ,936, l’entraîneur-chef Gerard Gallant s’est porté à sa défense.

«Il n’est pas fatigué. Il avait disputé une rencontre incroyable l’autre soir à Tampa. C’était notre équipe, le problème. On venait de jouer deux grosses parties à l’étranger [contre les Hurricanes et le Lightning] et on avait gagné celles-ci. Là, nous étions ici face à une formation exclue des séries, une équipe jeune, talentueuse et habile. [...] Nous n’étions juste pas à point mentalement.»

«Je ne le blâme pas. Il y a eu des déviations ou rien du tout. [...] Il a été bon pour nous toute l’année», a soutenu Gallant.

Revenir en force

Afin de rester en bonne position au classement et même grimper les échelons, les Rangers devront éviter les séquences de défaites. Pour ce faire, le rendement de tous aura à être plus convaincant.

«Ce fut du hockey mou et faible. Évidemment, nous sommes pas mal meilleurs que ça. Nous le savons et nous avons bien répondu à l’adversité toute la saison», a mentionné Strome.

Troisièmes de la section Métropolitaine, les Blueshirts accueilleront les Penguins de Pittsburgh, vendredi, et la rencontre sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Ils accusent un retard de trois points sur leurs prochains rivaux, tout en possédant un match en main.