Le miraculé de l’Euro heureux de retrouver la sélection danoise

Le meneur de jeu Christian Eriksen s'est dit «très heureux» de retrouver la sélection danoise jeudi, neuf mois après son arrêt cardiaque en plein Euro qui a nécessité l'implantation d'un défibrillateur interne.

Eriksen avait été convoqué la semaine dernière pour les matchs amicaux contre les Pays-Bas à Amsterdam samedi et contre la Serbie à Copenhague mardi.

«Je suis très heureux et content de revenir dans la sélection. Ça faisait longtemps, donc je suis content d'y retourner», a affirmé Eriksen devant la presse à Marbella, dans le sud de l'Espagne, où s'entraîne l'équipe danoise.

Le Danois de 30 ans vit avec un défibrillateur interne depuis cet accident cardiaque survenu le 12 juin contre la Finlande à l'Euro.

Il était resté inanimé sur la pelouse pendant de longues minutes sous les yeux médusés de ses coéquipiers, du stade et de millions de téléspectateurs, avant de finalement revenir à lui après un sauvetage d'urgence.

«J'ai eu de la chance avec les médecins et le diagnostic. Tout est bon pour jouer à nouveau et ça me motive encore plus à retrouver mon ancienne vie», a ajouté le joueur qui évolue en club à Brentford en Premier League.

«Je ne me serais pas présenté ici si je n'avais pas su si j'étais capable de revenir sans que rien de mal ne m'arrive», a-t-il souligné.

Pour le sélectionneur danois Kasper Hjulmand, «c'est une sensation forte, nous sommes très heureux de l'avoir ici». «Ç’a été un grand moment quand il s'est joint au groupe hier», a ajouté le technicien jeudi.

Eriksen (109 sélections, 36 buts) retrouve une équipe danoise qui avait brillé à l'Euro (élimination en demi-finales) et s'est brillamment qualifiée pour le Mondial-2022 au Qatar en fin d'année.

Kasper Hjulmand a indiqué mercredi que «le plus probable est qu’Eriksen commence en tant que remplaçant contre les Pays-Bas, et après nous verrons comment ça se passe à Amsterdam. Mais il sera disponible à 100% pour rentrer à la maison contre la Serbie».