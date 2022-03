La dizaine pour le Phoenix

Le Phoenix de Sherbrooke a de nouveau démontré pourquoi il faisait partie des puissances de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, jeudi à Baie-Comeau, où il a battu le Drakkar 6 à 3 pour signer un 10e gain d’affilée.

Les visiteurs ont toutefois travaillé dur, eux qui ont vu leurs rivaux prendre les devants non pas une, mais deux fois, avant d’inscrire eux-mêmes trois buts pour s’installer dans le siège du conducteur. Le Drakkar a tout de même ramené les deux équipes à un but d’écart, mais deux filets dans une cage déserte ont scellé l’issue du match.

L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a une fois de plus ajouté son grain de sel à ce match, en marquant le troisième but des siens, en plus de se faire complice de celui de Xavier Parent. C’est d’ailleurs ce dernier qui a été le plus productif, avec deux buts et une mention d’aide.

Mieux vaut tard que jamais

Au Centre d’excellence Sports Rousseau, l’Armada de Blainville-Boisbriand a eu besoin de presque deux périodes complètes avant de se mettre en marche, mais ils ont finalement eu le meilleur des Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 4 à 1.

Les visiteurs étaient en voie de retraiter au vestiaire, après 40 minutes, avec une mince avance de 1 à 0, mais Kieran Craig avait d’autres plans. L’attaquant de l’équipe locale a été le premier à déjouer le gardien Samuel Richard, alors qu’il restait à peine moins d’une trentaine de secondes au cadran.

Les favoris de la foule ont eu besoin d’une autre trentaine de secondes, à leur retour sur la patinoire, pour prendre les devants, grâce à Jonathan Fauchon. Alexis Brisson et Oleksiy Myklukha, dans un filet désert, ont été les autres buteurs de l’Armada.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien des vainqueurs Nicholas Sheehan a commis une seule erreur, quand il a cédé devant Alex Arsenault, au premier vingt. Il a tout de même complété le match avec 22 parades.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Charlottetown, l’attaquant des Islanders Patrick Guay a amassé deux buts et une mention d’aide dans un gain de 6 à 4 des siens contre les Sea Dogs de Saint John. Les favoris de la foule n’ont eu besoin que de 19 lancers dans la victoire.

À Halifax, le Titan d’Acadie-Bathurst a touché la cible deux fois lors de chacune des périodes pour vaincre les Mooseheads 6 à 3. Jacob Melanson a été le plus productif dans le camp des gagnants, avec trois points.

À Moncton, Brooklyn Kalmikov, Yoan Loshing et Maxim Barbashev ont animé l’attaque des Wildcats avec trois points chacun. Les favoris de la foule ont vaincu les Eagles du Cap-Breton 5 à 2.